10 branduri şi-au prezentat colecţiile în cadrul evenimentului de modă multibrand SUMMER FASHION GALA 2021. În decorul surprinzător din incinta amfiteatrului exterior Veranda Mall, unde frumusețea cadrului natural se îmbină perfect cu arhitectura modernă, s-a desfăşurat Summer Fashion Gala, eveniment devenit deja tradiţie, o producție Manifesto Events&PR Agency. Ca de fiecare dată, evenimentul este dezvoltat artistic și creativ de Alin Gălăţescu și prezentat de Cosmina Păsărin.

Cei peste 200 de invitaţi prezenţi dintre care vedete, jurnalişti, bloggeri de modă şi iubitori de frumos au putut admira cele mai recente colecţii ale celor 10 branduri consacrate pe plan naţional, dar şi internaţional. Pe catwalk-ul atipic din Veranda Mall am putut oberva colecțiile Anna Roman Brand, AMSaragia, Aleha Toncea, Atelier Bolero, Atmosphere Fashion, Claudia Rawlings, LC Waikiki, Mexton, Studio Cabal, Ylla by Nicole Cherry.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 14)

Colecția Annei Roman a adus pe podium două personaje cunoscute din peisajul monden: Anda Călin și Iuliana Luciu, Crina Abrudan a fost alături de designerul Aleha Toncea, iar Nicole Cherry a avut debutul pe un catwalk în calitate de designer alături de Irisha.

În public am putut observa câteva nume nelipsite de la evenimentele mondene precum: Oana Radu, Otniela, Andreea Antonescu, Deaa Codrea, Anca Ciota, Oana Roman, Elena Ionescu, Cătălin Cazacu, Cosmina Adam, Bianca Comănici, Andra Volos, Alex Bodi, Maria Ilioiu, DJ Harra dar și mulți influencers foarte cunoscuți în mediul online precum Sensy, Bianca Alexandra sau Silvia Savenschi (Bravo, Ai Stil!).

Summer Fashion Gala 2021 este cea de-a şașea ediție a celui mai atipic eveniment de modă din Bucureşti, ce face parte din conceptul All Seasons Fashion Gala și reprezintă un cumul de evenimente de modă multibrand, organizate de fiecare dată în locații surprinzătoare.



