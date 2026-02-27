Magazin de bijuterii premium – Unde găsești aur, argint și diamante certificate în București?

De peste 35 de ani, Accent Bijuterii își scrie povestea cu aceeași rigoare și pasiune cu care sunt alese fiecare piesă și fiecare detaliu din vitrină. Într-o lume în care tendințele vin și pleacă cu rapiditate, magazinele Accent Bijuterii au rămas un reper al eleganței autentice, demonstrând că adevărata valoare nu ține de sezon, ci de consecvență și încredere.

În tot acest timp, am învăţat un lucru esenţial: fiecare client vine cu o poveste diferită. Unii caută inelul perfect pentru o cerere în căsătorie, alţii vor un cadou care să rămână în familie generaţii la rând, iar alţii pur și simplu vor o piesă de argint cu personalitate, pe care să o poarte zilnic.

„Testul timpului” nu înseamnă doar supraviețuire pe piață, ci capacitatea de a evolua fără a-ți pierde identitatea. Continuitatea, seriozitatea și reputația construită pas cu pas sunt dovada că Accent Bijuterii nu este doar un nume, ci o tradiție. Iar tradițiile adevărate rezistă timpului – nu prin întâmplare, ci prin dedicare constantă, profesionalism și pasiune pentru frumos.

De ce contează experienţa unui magazin de bijuterii cu experiență certificată

Când cauţi un magazin de bijuterii în București, vrei să poţi proba liniștit, să primești un sfat sincer despre calitatea pietrei sau a metalului și să pleci cu certitudinea că investiţia ta este unică.

Echipa Accent Bijuterii colaborează cu singurul laborator gemologic cu doi experți licențiați GIA, AGL Gems, ceea ce înseamnă că orice diamant sau piatră preţioasă pe care o achiziţionezi vine cu certificat gemologic recunoscut. În plus, atelierul din Galeria Accent permite echipei Accent Bijuterii să fie prezentă de la început până la sfârșit alaturi de clienți în procesul de achiziție: de la alegerea bijuteriei, la personalizare, reparaţii sau recondiţionare în anii care urmează.

Cele două magazine de bijuterii Accent din Piaţa Romană

Pe strada D. I. Mendeleev din București, la câţiva pași distanţă unul de celălalt, funcţionează două spaţii cu personalităţi distincte. Nu e vorba de o simplă împărţire logistică, ci de o decizie pe care am luat-o gândindu-ne la confortul tău: atunci când intri într-un magazin dedicat exclusiv argintului, de exemplu, poţi explora liniștit sute de piese fără să fii distras de alte categorii. La fel și cu aurul, diamantele și serviciile de atelier.

Împreună, cele două magazine demonstrează „testul timpului”. Pentru că rezistența nu înseamnă rigiditate, ci capacitatea de a crește și a te adapta. Aurul și argintul, tradiția și modernitatea, clasicul și contemporanul – toate coexistă sub același nume, cu aceeași promisiune a calității și a încrederii.

Galeria Accent – magazin de bijuterii din aur și diamante, dar și argint

Galeria Accent se află pe strada D. I. Mendeleev, numărul 26 este alegerea naturală pentru cei care caută aur, platină, diamante certificate, inele de logodnă sau verighete personalizate. Aici vin cuplurile pentru inele de logodnă și verighete, aici aleg părinţii un cadou de absolvire și tot aici aduc clienţii noștri fideli bijuterii moștenite care au nevoie de o mână de artizan bijutier.

Ca magazin bijuterii aur, Galeria Accent oferă piese din aur 14K și 18K în toate cele trei nuanţe – galben, alb și roz – plus o selecţie de bijuterii din platină. Colecţiile includ cercei, coliere, brăţări și pandantive cu diamante naturale certificate sau pietre preţioase precum smarald, safir, rubin, acvamarin și turmalină. Tot aici găsești și bijuteriile Preloved, pentru cine apreciază ideea de a purta aur de calitate la un preţ mai accesibil.

Dar ceea ce face Galeria Accent cu adevărat specială este atelierul. Funcţionează chiar în spatele showroom-ului, echipat cu tehnologie de sudură laser, iar asta înseamnă că nu trebuie să-ţi trimiţi bijuteriile în altă parte și să aștepţi săptămâni. Multe reparaţii se finalizează în aceeași zi.

Magazinul de Argint – bijuterii din argint 925 și bijuterii handmade (Mendeleev 44)

Magazinul de la numărul 44, este primul nostru magazin, care prezintă și prima noastră pasiune, argintul. Este un magazin vorbește pe limba celor care iubesc argintul 925 pentru versatilitatea și eleganţa lui discretă. Atmosfera este mai intimă, selecţia mai concentrată, iar accentul cade pe design și unicitate.

Dacă vrei un cadou cu personalitate, o piesă handmade pe care nu o vei vedea la oricine sau o bijuterie statement care să spună ceva despre tine, acesta este locul potrivit. Este un magazin de bijuterii din argint unde găsești inele, cercei, coliere, brăţări și pandantive lucrate manual în serii limitate sau chiar unicat, cu pietre naturale alese individual: opal, granat, peridot, topaz, tanzanit, ametist, safir, rubin și smarald. Colecţiile tematice – Play of Color, Garden Wonders, Black Collection, Gotica, Skull – au fiecare o identitate vizuală puternică, de la motive florale delicate la estetică gotică expresivă. Există și selecţii de argint cu diamante pentru cei care vor strălucire discretă, dar memorabilă.

Magazinul de Argint este orientat pe vânzare și probă. Nu oferim servicii de atelier aici, dar dacă o piesă necesită ajustare sau reparaţie, te îndrumăm cu drag către Galeria Accent de pe Mendeleev 26, unde atelierul nostru se poate ocupa de orice intervenţie.

Atelierul propriu de reparații bijuterii – un avantaj pe care îl simţi concret

Dacă ar trebui să alegem un singur lucru care ne diferenţiază de alte opţiuni de magazin bijuterii București, acela ar fi atelierul. Nu pentru că sună bine ca argument de marketing, ci pentru că rezolvă probleme reale, rapid.

Ai primit un inel cadou, dar nu ţi se potrivește? Redimensionarea se poate face cu păstrarea integrală a designului. Ai un lănţișor rupt sau un cercel cu prinderea slăbită? Sudura laser permite intervenţii fine, fără să afecteze pietrele sau finisajele. Ai un diamant moștenit de la bunica și visezi la o montură modernă? Se poate realiza tot în atelierul nostru, de la proiectare la finisaj. Recondiţionarea completă – lustruire, curăţare profesională, rodinare pentru aurul alb – readuce bijuteriile purtate frecvent la strălucirea de la început.

Două spaţii, două universuri – aceeași pasiune pentru bijuterii

De peste 35 de ani, Accent Bijuterii și-a construit reputația prin seriozitate, rafinament și respect pentru frumos. Astăzi, povestea continuă prin cele două spații distincte, dar unite de aceeași viziune: un magazin dedicat aurului și unul dedicat argintului – două identități complementare.

Și pentru că cele două magazine sunt la doar câteva minute de mers pe jos, poţi vizita ambele într-o singură ieșire. Echipele din fiecare locaţie te pot ghida cu plăcere, indiferent dacă știi exact ce cauţi sau dacă vrei doar să explorezi.

Ce poţi explora online înainte de vizită

Ne place să te vedem în magazin, dar înţelegem că uneori vrei să arunci o privire asupra selecţiilor înainte de a ajunge la noi. Pe comaccent.ro poţi răsfoi colecţiile complete și filtra după tip de metal, categorie sau tip de piatră. Câteva secţiuni de unde poţi începe: bijuterii din aur (inele, cercei, coliere, brăţări în 14K și 18K), bijuterii din argint (piese 925 cu și fără pietre), diamante naturale certificate cu certificate GIA/AGL, colecţia Preloved cu bijuterii din aur recondiţionate și pagina de servicii atelier pentru reparaţii, redimensionări și evaluări.

Multe dintre piesele disponibile online pot fi probate în magazin, așa că te așteptăm cu drag să ne vizitezi.

Informaţii practice pentru vizită

Ambele magazine se află în zona Piaţa Romană, la câteva minute de staţia de metrou cu același nume. Nu ai nevoie de programare: pur și simplu intră și explorează.

Galeria Accent

Adresă: Str. D.I. Mendeleev 26, Sector 1, București

Telefon: 021 317 4111

Program: Luni–Vineri 10:00–19:00, Sâmbătă 10:00–16:00

Magazinul de Argint

Adresă: Str. D.I. Mendeleev 44, Sector 1, București

Telefon: 031 420 2279

Program: Luni–Vineri 11:00–18:00, Sâmbătă – închis

Un magazin bijuterii bun nu se măsoară doar în numărul de piese din vitrină. Se măsoară în felul în care te simţi când intri, în calitatea sfaturilor pe care le primești și în certitudinea că vei fi la fel de bine primit și peste un an, când acea bijuterie va avea nevoie de o curăţare sau de o mică reparaţie.

La Accent Bijuterii, cele două spaţii din Piaţa Romană – Galeria Accent pentru aur, diamante și atelier, respectiv Magazinul de Argint pentru piese handmade din argint 925 – sunt gândite tocmai pentru a oferi o experienţă completă, de la prima probă până la serviciul de după achiziţie.

