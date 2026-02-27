Ce greșeli să eviți când aplici la un credit pentru apartament

Achiziția unui apartament prin credit ipotecar este una dintre cele mai importante decizii financiare din viața unui adult sau a unei familii. Deși poate părea un proces banal, multe persoane fac greșeli care le pot costa timp, bani și liniște pe termen lung. Dacă vrei să fii sigur că iei cea mai bună decizie, este bine să înțelegi ce presupune un credit ipotecar, ce costuri reale implică și ce capcane trebuie evitate.

Greșeli de evitat atunci când accesezi un credit imobiliar

Dacă vrei să cumperi un apartament, dar nu ai toți banii necesari, cu un credit la Raiffeisen sau altele similare de la băncile din țară, poți face achiziția mult dorită. Pe lângă banii pe care i-ai strâns pentru avans, un împrumut la bancă te ajută să acoperi suma necesară, iar ulterior rambursezi în rate, pe o perioadă de 10, 15, 20 sau 30 de ani.

Înainte să faci pasul pentru a obține un credit, trebuie să iei în calcul câteva aspecte, să înțelegi cum funcționează un împrumut și ce costuri implică și să eviți greșelile care te pot costa pe termen lung. Iată câteva dintre cele mai comune erori pe care le fac oamenii în acest proces și cum să le eviți!

1. Nu analizezi obiectiv situația financiară personală

Una dintre cele mai frecvente greșeli este aplicarea pentru credit fără o evaluare realistă a veniturilor și cheltuielilor. Mulți se concentrează doar pe rata lunară, fără să țină cont de cheltuielile curente, de economii sau de posibile situații neprevăzute. Gradul de îndatorare recomandat este, în general, de maximum 35-40% din venitul lunar net. Acest lucru înseamnă că toate ratele tale (nu doar creditul ipotecar) nu ar trebui să depășească acest prag, pentru a menține stabilitatea financiară.

2. Confuzia între dobânda afișată și costul real al creditului

O greșeală majoră este să alegi creditul doar pe baza dobânzii nominale. Dobânda reală este reflectată de DAE (dobânda anuală efectivă), care include toate costurile creditului: dobândă, comisioane bancare, asigurări, taxe. Un credit cu dobândă mică, dar cu multe comisioane, poate fi mai scump decât unul cu dobândă puțin mai mare, dar cu costuri reduse. Compară întotdeauna DAE între mai multe oferte de la bănci.

3. Ignorarea costurilor adiționale

Pe lângă rata lunară, un credit ipotecar implică numeroase costuri suplimentare: avansul (de obicei, între 15% și 25% din valoarea imobilului), evaluarea apartamentului, taxele notariale, comisionul de analiză a dosarului, asigurarea obligatorie a locuinței și, uneori, asigurarea de viață. Mulți aplicanți nu le includ în bugetul inițial și se confruntă cu dificultăți financiare chiar înainte de semnarea contractului.

4. Alegerea unei perioade de creditare nepotrivite

O perioadă lungă de creditare reduce rata lunară, dar crește semnificativ suma totală plătită băncii. Pe de altă parte, o perioadă prea scurtă poate duce la rate greu de susținut. Este important să găsești un echilibru între confortul lunar și costul total al creditului, ținând cont de planurile tale pe termen lung.

5. Neîndeplinirea sau neînțelegerea condițiilor de eligibilitate

Băncile impun anumite condiții clare pentru acordarea creditului: venituri stabile, vechime în muncă (de regulă, minimum 3-6 luni la actualul angajator), istoric de credit bun și lipsa restanțelor. O greșeală frecventă este să aplici fără să verifici istoricul din Biroul de Credit sau fără să știi dacă venitul tău este acceptat integral de bancă (de exemplu, bonusuri sau venituri din activități independente).

6. Lipsa informării asupra procedurii de accesare a creditului ipotecar

Procedura standard presupune mai multe etape: analiza eligibilității, obținerea unei preaprobări financiare, identificarea apartamentului, evaluarea imobilului, aprobarea finală și semnarea contractelor. Graba sau lipsa documentelor poate întârzia procesul sau duce la pierderea unei oferte bune. O preaprobare financiară îți oferă siguranță și teren pentru negociere.

7. Nu faci comparații între bănci

Mulți aplicanți merg la prima bancă fără să compare ofertele. Colaborarea cu un broker de credite sau analizarea mai multor opțiuni te ajută să obții condiții mai bune și să eviți clauzele care nu sunt avantajoase.

Nu în ultimul rând, alege cu grijă perioada în care cumperi. O casă reprezintă o investiție majoră și nu merită să faci o achiziție în perioade de vârf ale pieței imobiliare. De exemplu, în ultima parte a anului 2025, numărul de locuințe achiziționate a scăzut ușor, ceea ce înseamnă o cerere mai mică. În astfel de perioade, și prețurile pot scădea ușor.

Urmărește piața și prognozele analiștilor pentru a lua cea mai bună decizie. Potrivit unei analize făcute recent de Forbes, în 2026 se așteaptă o creștere a prețurilor între 1% și 2% în zona imobiliară.

Ține cont că un credit pentru apartament nu trebuie privit doar ca o soluție rapidă de achiziție, ci și ca un angajament pe termen lung. Informarea corectă, analiza atentă și evitarea greșelilor comune te pot ajuta să faci o alegere potrivită nevoilor tale.

