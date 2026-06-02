La ce să te aștepți în timpul ședințelor de recuperare medicală?

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ai primit recomandare pentru recuperare medicală și te întrebi cum vor decurge ședințele? Dacă ai un program încărcat, vrei să știi clar cât durează, ce simți și ce rezultate poți obține. Informațiile corecte te ajută să pornești cu încredere și să îți organizezi timpul eficient. Iată mai multe detalii!

Ce este recuperarea medicală și când ai nevoie de ea?

Recuperarea medicală combină fizioterapia (proceduri cu aparatură) cu kinetoterapia (exerciții active ghidate de specialist). Scopul este refacerea funcției unei zone afectate și recâștigarea autonomiei în activitățile zilnice. Medicul îți poate recomanda recuperare în situații precum:

dureri lombare sau cervicale persistente;

hernie de disc;

recuperare după cezariană sau intervenții ginecologice;

entorse, fracturi, intervenții ortopedice;

recuperare după perioade lungi de imobilizare.

Prima ședință: evaluarea inițială și planul personalizat

La prima întâlnire, medicul discută cu tine despre simptome, stil de viață, istoricul medical și investigațiile efectuate. Dacă ai deja ecografii sau rezultate de laborator, ia-le cu tine. Dacă nu, ți se poate recomanda efectuarea lor rapid, pentru claritate medicală.

Pe durata evaluării, specialistul:

testează mobilitatea articulațiilor;

evaluează forța musculară;

observă postura și modul în care te miști;

identifică zonele dureroase.

Pe baza acestor informații, specialistul stabilește obiective realiste: reducerea durerii, creșterea mobilității, reluarea sportului sau revenirea la activitățile zilnice fără disconfort.

Cum decurge o ședință de recuperare?

O ședință durează, de regulă, 45–60 de minute și include două componente principale.

Fizioterapia

Specialistul poate folosi electroterapie, ultrasunete sau laser pentru a reduce inflamația și durerea. Procedurile durează 10–20 de minute. De obicei, simți căldură locală sau furnicături ușoare. Dacă apare disconfort accentuat, anunță imediat.

Kinetoterapia

Urmează partea activă. Vei executa exerciții adaptate nivelului tău actual. De exemplu:

pentru dureri lombare: exerciții de stabilizare a musculaturii profunde;

după o entorsă de gleznă: exerciții pentru echilibru și control;

după naștere: exerciții pentru tonifierea planșeului pelvin și reeducare abdominală.

Dacă ești în căutare de servicii de kinetoterapie bine structurate, este important să alegi o echipă care îți explică fiecare mișcare și îți ajustează programul în funcție de progres. Uneori, terapeutul folosește masaj sau mobilizări articulare pentru relaxarea musculaturii contractate.

Ce este normal să simți după ședință?

După primele întâlniri, poți avea:

febră musculară ușoară;

oboseală;

sensibilitate locală.

Aceste reacții dispar, de obicei, în 24–48 de ore. Hidratează-te bine și evită efortul intens în aceeași zi. Dacă apar dureri severe, amorțeli persistente sau inflamație accentuată, contactează medicul.

Recuperarea presupune progres gradual. Nu te aștepta la rezultate după o singură ședință. În majoritatea cazurilor, ameliorarea durerii apare în primele 3–5 ședințe, iar mobilitatea crește treptat.

Cât durează programul de recuperare?

Un ciclu standard include 10–15 ședințe, de 2–3 ori pe săptămână. Durata depinde de:

tipul afecțiunii;

vechimea simptomelor;

consecvența ta în efectuarea exercițiilor acasă.

Respectă programul complet, chiar dacă te simți mai bine după primele întâlniri.

Cum te pregătești pentru fiecare ședință?

Pentru eficiență și confort:

poartă haine lejere;

mănâncă ușor cu 1–2 ore înainte;

comunică orice modificare a simptomelor.

Monitorizarea progresului

La finalul ciclului de ședințe, medicul te reevaluează pentru a compara mobilitatea, nivelul durerii și forța musculară cu valorile inițiale. Dacă este nevoie, specialistul ajustează planul sau îți recomandă exerciții pentru acasă.

Într-o clinică modernă, cu flux integrat, câștigi timp și eviți drumurile între locații diferite. De exemplu, dacă optezi pentru servicii de recuperare medicală în București, într-un centru dedicat întregii familii, poți face în același loc consultul, investigațiile și recuperarea. Această organizare oferă claritate și confort, mai ales pentru familiile active.

Recuperarea medicală te ajută să revii la un stil de viață activ, dar succesul depinde de colaborarea cu echipa medicală și de implicarea ta. Programează un consult, urmează traseul complet de investigații și discută deschis despre obiectivele tale. Cu un plan clar și monitorizare atentă, îți poți recăpăta mobilitatea în siguranță și poți câștiga timp pentru lucrurile care contează.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical. Nu începe un program de recuperare fără evaluare de specialitate. Dacă apar simptome severe sau persistente, solicită imediat un consult medical!

Surse de informare:

“Physical Therapy” Cleveland Clinic, 11 Mar. 2024, my.clevelandclinic.org/health/treatments/physical-therapy. Accesat în data de 7 Apr. 2026.

‌“American Kinesiotherapy Association.” Akta.org, 2021, akta.org/. Accesat în data de 7 Apr. 2026.

Urmărește-ne pe Google News