Cum să îți recapeți energia când simți că astenia de primăvară te depășește

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Probabil că ai simțit și tu acea senzație ciudată în ultimele dimineți. Deschizi fereastra, aerul este vizibil mai cald, lumina inundă camera, dar tu ai vrea doar să tragi pătura la loc peste cap. În loc să te simți invadată de entuziasm, resimți o greutate în mișcări și o ceață mentală care parcă nu se mai risipește nici după a doua cafea. Să fim sinceri, trecerea de la hibernarea iernii la ritmul alert al primăverii nu este întotdeauna un proces lin. Corpul tău are nevoie de timp să se recalibreze, iar presiunea de a fi „instantaneu” activă poate deveni frustrantă.

Vestea bună este că nu ești singură în această stare și, mai ales, că există soluții care nu implică neapărat schimbări radicale sau eforturi supraomenești. Totul ține de mici ajustări în rutină și de o atenție sporită acordată semnalelor pe care ți le transmite organismul.

Alimentația care îți trezește simțurile la viață

După luni de zile în care am căutat confortul în mâncăruri calde, grele și adesea procesate, sistemul tău digestiv cere o pauză. Primăvara nu este despre diete restrictive care să te lase fără resurse, ci despre adăugarea de elemente vii în farfurie. Încearcă să mergi mai des prin piață. Doar mirosul de leuștean proaspăt sau verdele crud al urzicilor și al spanacului au darul de a-ți schimba starea de spirit.

Hidratarea joacă un rol esențial în eliminarea acelei stări de moleșeală. De multe ori, oboseala este doar o formă mascată de deshidratare. Dacă apa simplă ți se pare plictisitoare, poți adăuga felii de castravete sau câteva frunze de mentă.

Alege metode moderne de regenerare

Pe lângă nutriția corectă, uneori merită să explorezi și metode moderne de regenerare.

O sesiune de ozonoterapie poate fi acea noutate binevenită în programul tău de îngrijire, oferindu-ți o infuzie de prospețime și ajutând organismul să lupte mai eficient cu stresul oxidativ acumulat peste iarnă.

Este un gest de răsfăț care te ajută să te simți din nou bine în pielea ta.

Puterea somnului de calitate și a luminii naturale

Ritmul circadian este profund influențat de expunerea la lumină. Iarna ne-a obișnuit cu întunericul, iar acum, când zilele se lungesc, creierul tău are nevoie de un semnal clar că s-a schimbat sezonul. Încearcă să petreci măcar 15 minute afară, în lumina dimineții, imediat după ce te-ai trezit. Această scurtă plimbare sau simplul stat pe balcon îți reglează secreția de melatonină și cortizol, pregătindu-te pentru o zi activă.

Seara, însă, disciplina devine vitală. Cu o oră înainte de culcare, renunță la ecrane. Lumina albastră a telefonului păcălește creierul că este încă zi, ceea ce îți va fragmenta somnul și te va lăsa epuizată a doua zi. Înlocuiește navigatul pe rețelele sociale cu cititul unei cărți sau cu o baie caldă. Somnul adânc este cel mai bun mecanism de reparare pe care îl avem la dispoziție, fiind gratuit și la îndemâna oricui.

Mișcarea ușoară

Când ești obosită, ultimul lucru pe care vrei să-l auzi este că trebuie să faci sport. Totuși, paradoxul oboselii este că ea se tratează adesea prin mișcare. Nu vorbim aici despre antrenamente intense care să te lase fără suflare, ci despre activitate fizică moderată care să pună sângele în mișcare și să oxigeneze țesuturile.

O plimbare în ritm alert prin parc sau câteva exerciții de stretching făcute chiar în sufragerie pot face minuni pentru nivelul tău de endorfine. Ascultă-ți corpul și nu forța nota. Scopul este să simți că ai mai multă energie după ce ai terminat, nu să te prăbușești de oboseală pe canapea. Mișcarea în aer liber are avantajul suplimentar de a te conecta cu natura care revine la viață, ceea ce are un efect terapeutic dovedit asupra psihicului.

Gestionarea stresului și a așteptărilor personale

Uneori, astenia nu este doar fizică, ci și emoțională. Primăvara vine cu o presiune socială implicită de a fi „nouă”, de a face schimbări mari și de a bifa obiective ambițioase. Dacă simți că nu poți ține pasul cu acest entuziasm colectiv, este perfect în regulă. Acordă-ți permisiunea de a încetini ritmul dacă asta simți că ai nevoie.

Fă-ți o listă scurtă cu lucrurile care îți aduc bucurie și încearcă să bifezi măcar unul pe zi. Poate fi o cafea băută în liniște, un apel cu o prietenă dragă sau pur și simplu câteva momente de recunoștință. Îngrijirea sănătății mentale este la fel de importantă ca cea a corpului. Când mintea ta este liniștită, corpul urmează natural acest parcurs, iar oboseala începe să se retragă, lăsând loc unei stări de bine autentice și durabile.

Această perioadă a anului este o invitație la renaștere, nu o cursă contra cronometru. Onorează-ți nevoile, hrănește-te corect și oferă-ți acele mici recompense care te fac să zâmbești. În curând, vei observa cum pasul tău devine mai ușor, iar bucuria de a trăi sub soarele cald de primăvară revine natural în viața ta.

Sursa foto: Freepik

Urmărește-ne pe Google News