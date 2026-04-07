  MENIU  
Home > Advertorial > Cum să instalezi corect un leagăn pentru copii în grădină? 

Cum să instalezi corect un leagăn pentru copii în grădină? 

.

Vrei să transformi grădina într-un loc unde copilul tău iese zilnic cu plăcere? Un leagăn montat corect înseamnă joacă relaxată pentru cei mici și liniște pentru tine. În acest ghid găsești pași simpli, explicați clar, astfel încât să instalezi leagănul în condiții bune de siguranță și durabilitate, respectând recomandările producătorului. Te vom ghida de la alegerea locului până la testarea finală. Urmează pașii în ordine și nu sări peste verificări! 

1. Alege atent locul din grădină

Începe cu o zonă plană. Verifică solul și evită pantele sau terenul denivelat. Copilul are nevoie de spațiu liber pentru balans, iar structura trebuie să stea perfect stabilă.

Păstrează o distanță de cel puțin:

  • 2 metri în față și în spate față de gard, casă sau copaci.
  • 1,5–2 metri lateral față de orice obstacol.
Sărutul care confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Recomandarea zilei

Privește și deasupra. Nu monta leagănul sub crengi joase sau cabluri. După ploaie, observă dacă apa băltește în zonă. Dacă solul rămâne moale mult timp, ia în calcul fixarea în beton.

Pentru rezultate stabile, nivelează terenul înainte de montaj. O bază dreaptă previne mișcările laterale și uzura prematură a îmbinărilor.

E filmarea care răstoarnă tot ce se credea! Cum a fost surprinsă menajera medicului ucis și incendiat. Femeia s-a întors la locul crimei! Ce au mai descoperit anchetatorii analizând imaginile
Recomandarea zilei

2. Alege modelul potrivit pentru spațiul tău

Dimensiunea grădinii și vârsta copilului influențează alegerea. Un cadru tip „A” din lemn oferă stabilitate bună pentru utilizare uzuală. Modelele metalice sunt mai ușor de asamblat, dar cer ancorare fermă. Varianta suspendată se fixează doar în grinzi solide din lemn masiv sau beton.

Dacă ești în etapa de căutare, explorează gama de leagăne pentru copii și compară dimensiunile, materialele și greutatea maximă admisă. Verifică mereu fișa tehnică și vârsta recomandată.

În general:

  • Lemnul tratat pentru exterior rezistă mai bine la umiditate.
  • Metalul cu protecție anticorozivă reduce riscul de rugină.
  • Scaunele cu protecție frontală sunt potrivite pentru copii între 2–4 ani.

Alege informat și gândește pe termen lung.

3. Pregătește uneltele și materialele necesare

Înainte să începi, organizează totul într-un singur loc. Te ajută să lucrezi eficient și să eviți improvizațiile.

Unelte recomandate:

  • ruletă și nivelă cu bulă;
  • chei fixe sau tubulare potrivite șuruburilor;
  • bormașină cu burghie pentru lemn sau metal;
  • lopată pentru săpat gropi;
  • mănuși de protecție.

Materiale pentru fixare (în funcție de sol):

  • ancore spiralate metalice;
  • țăruși heavy-duty;
  • beton cu priză rapidă;
  • colțare și ancore pentru beton.

Verifică toate componentele din cutie. Compară-le cu lista din manual. Strânge la îndemână șuruburile și piulițele înainte să montezi cadrul.

4. Asamblează cadrul corect și aliniază-l

Montează întâi structura principală, fără să fixezi definitiv în sol. Dacă ai un cadru tip „A”, poziționează stâlpii la un unghi ușor deschis pentru stabilitate laterală.

Urmează acești pași:

  1. Prinde stâlpii între ei conform manualului.
  2. Montează bara transversală superioară.
  3. Strânge șuruburile ferm, dar lasă un mic joc pentru ajustare.
  4. Verifică verticalitatea cu nivela.
  5. Abia apoi strânge definitiv toate îmbinările.

Pentru copii mici, înălțimea barei superioare se situează frecvent între 1,8 și 2,2 metri. Respectă indicațiile producătorului privind distanța dintre punctele de prindere ale lanțurilor. Un cadru bine aliniat reduce presiunea asupra șuruburilor și prelungește durata de utilizare.

5. Ancorează structura în funcție de tipul de sol

Nu folosi leagănul fără fixare. Greutatea proprie nu oferă suficientă stabilitate.

Pe iarbă sau pământ bătătorit

Înfiletează ancore spiralate la fiecare picior al cadrului. Introdu-le la aproximativ 45° și leagă-le de structură cu bride metalice. Testează fermitatea trăgând de cadru.

Pe sol moale sau nisipos

Sapă gropi de 40–60 cm. Așază picioarele cadrului, aliniază cu nivela și toarnă beton. Lasă 24–48 de ore pentru întărire completă. În majoritatea cazurilor, această metodă oferă cea mai bună stabilitate pentru cadre mari.

Pe beton sau terasă

Folosește ancore mecanice pentru beton. Marchează pozițiile, găurește cu burghiu potrivit și fixează cu șuruburi rezistente.

Pentru informații generale despre echipamentele de joacă și standardele lor, poți consulta pagina dedicată de pe Wikipedia despre playground equipment.

6. Montează scaunul și reglează înălțimea

Prinde lanțurile sau frânghiile în punctele dedicate. Asigură-te că ambele părți au aceeași lungime. Diferențele duc la balans incorect.

Înălțimi orientative:

  • 35–40 cm de la sol pentru copii 2–4 ani.
  • 45–50 cm pentru copii peste 5 ani.

Verifică închiderea carabinierelor. Dacă folosești frânghii, fă noduri duble și testează-le după primele utilizări.

Sub leagăn, așează un strat de protecție de 20–30 cm: nisip fin, scoarță mărunțită sau plăci din cauciuc. Evită pietrișul dur.

7. Testează stabilitatea înainte de utilizare

Acum vine partea practică. Împinge cadrul lateral cu forță. Structura nu trebuie să se miște.

Roagă un adult să se balanseze energic timp de câteva minute. Observă:

  • dacă picioarele se deplasează în sol;
  • dacă apar zgomote la îmbinări;
  • dacă lanțurile scârțâie sau se răsucesc.

Strânge din nou toate șuruburile. Repetă verificarea după prima săptămână de utilizare și apoi lunar.

Greșeli frecvente și cum să le eviți 

Mulți părinți montează direct pe gazon fără ancorare. Alții ignoră nivelarea terenului. Aceste scurtături cresc riscul de accidentare.

Evită:

  1. Fixarea insuficientă în sol moale.
  2. Folosirea șuruburilor nepotrivite pentru exterior.
  3. Montarea prea aproape de gard sau pereți.
  4. Nerespectarea greutății maxime admise.

Respectă instrucțiunile din manual. Nu modifica structura și nu adăuga accesorii neprevăzute de producător.

Întreținere și utilizare în siguranță

Verifică lunar starea generală a leagănului. După ploi abundente, controlează ancorele.

Pentru lemn:

  • aplică anual lac sau ulei protector;
  • șlefuiește zonele aspre.

Pentru metal:

  • caută urme de rugină;
  • aplică vopsea anticorozivă la nevoie.

Curăță periodic murdăria și frunzele. Completează stratul de protecție de sub leagăn dacă se subțiază.

Învață copilul să folosească leagănul corect: fără răsuciri excesive ale lanțurilor și fără urcări pe cadru. Supraveghează-l mai ales în primii ani de utilizare.

Grădina poate deveni rapid locul preferat al copilului tău. Montează atent, verifică regulat și bucură-te de momentele petrecute afară.   

Instalarea corectă a unui leagăn în grădină oferă copiilor un spațiu sigur și plin de veselie, iar părinților liniștea că cei mici se joacă protejați. Alegând atent locul, ancorând solid structura, respectând instrucțiunile producătorului și verificând periodic stabilitatea, preveniți accidentele și prelungiți durata de viață a leagănului. Cu atenție la detalii și întreținere regulată, grădina devine locul preferat al jocurilor de neuitat pentru întreaga familie.      

Foto: Shutterstock

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Actorul Virgil Müller a murit la 75 de ani
Ce a spus fosta soacră a lui Valentin Sanfira despre divorțul de Codruța Filip. Mesajul făcut public a stârnit reacții neașteptate
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
ANM anunță vreme prea rece de Paște și prea caldă de 1 Mai. Prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 3 mai 2026
Avantaje
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Elle
Oana Moșneagu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre soțul ei, Vlad Gherman, și Cristina Ciobănașu, fosta lui logodnică: „Eu am fost îngrozită…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acestor acuzații: „Nu am putut să mă abțin…”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
A1.ro
Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan. „Cursa Asia Express, sezonul 9, a început!”
Anunțul medicilor după investigația CT a lui Mircea Lucescu: Multiple semne de AVC și probleme pulmonare grave
Viorica și Ioniță de la Clejani fac primele declarații după ce Fulgy a fost internat la Obregia: „Ne cerem scuze”
Roxana Blenche a născut al doilea copil. Ce semnificație specială are numele ales pentru bebeluș: „Sunt în al 9-lea Cer”
Codruța Filip a dezvăluit că a fost înșelată. A aflat chiar de Crăciun: „Am sărbătorit împreună până a doua zi”
Observator News
Analist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajute
Libertatea pentru Femei
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
BREAKING șocant! Marele artist a fost împușcat cu puțin timp înainte de concertul de la București! Are trei copii și o soție celebră
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un medic avertizează: Toți o luăm, dar această pastilă este o otravă pentru ficat
Lovitură pentru bugetari! Legea salarizării se schimbă din temelii: ce se pregătește pentru veniturile de la stat
Alertă medicală! Noi ghiduri pentru gestionarea colesterolului: ce spun cardiologii americani despre riscul de infarct și AVC
Pască fără aluat care nu îngrașă: desertul delicios de Paște pe care îl poți mânca fără regrete
TV Mania
Adela Popescu, imagini de poveste din locul unde a copilărit! Detaliul observat de fani în grădina de la Șușani
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
O mai știi pe DJ Harra? Cum arată acum și cu ce boală a fost diagnosticată
Libertatea
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
ANM anunță vreme prea rece de Paște și prea caldă de 1 Mai. Prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 3 mai 2026
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton