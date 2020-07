Cum să faci cele mai reușite fotografii cu telefonul. Sfaturi din partea profesioniștilor care alcătuiesc juriul celei mai mari competiții foto-video din lume

În ciuda tuturor obiceiurilor la care am fost nevoiți să renunțăm în 2020, există și vești bune! HUAWEI revine și în acest an cu competiția de fotografie Next Image și invită toți utilizatorii să își spună poveștile prin imagini surprinse cu telefoanele HUAWEI. Așadar, dacă vrei să îți faci cunoscute abilitățile artistice întregii lumi, nu mai sta pe gânduri. Au mai rămas doar două zile în care te poți înscrie în competiție.