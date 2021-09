Cum ne îmbrăcăm la evenimentele de toamnă

Petrecerile pot fi organizate în orice moment al anului iar toamna este un sezon la fel de plin de evenimente ca și vara.

Indiferent că toamna aceasta ești invitată la o cununie civilă, o nuntă, un botez sau o petrecere de companie, ai la dispoziție variante de ținute care cu siguranță te vor scoate din anonimat, deși temperaturile sunt puțin mai scăzute.

Prima regulă pe care ar trebui să o respecți este să alegi întotdeauna haine care sunt croite pentru măsurile și conformația ta, indiferent că acestea sunt rochii sau salopete. Doar așa te vei simți confortabil, vei fi relaxată la eveniment și evident, vei atrage complimente.

Pentru evenimentele de zi, o alegere inspirată este aceea de a te îndrepta către rochii de cocktail. Elegante, dar în același timp relaxate, acest tip de ținută va fi una destul de versatilă și o vei putea purta la orice eveniment. Accesorizate cu niște sandale finuțe sau stiletto, bijuterii simple și un cluch statement, rochiile de cocktail te vor pune în centrul atenției ca o apariție plină de șarm și bun gust.

În al doilea rând, ar trebui să iei în calcul doar rochii sau salopete care sunt croite din materiale de calitate, pentru că doar acestea se vor plia exact pe măsurile tale și tu vei fi o apariție cu adevărat șic.

Linia The Party Edit pusă la dispoziție de Bridal Studio Pronovias te va încânta cu modelele sale versatile, actuale, croite din materiale de lux și care urmează ultimele tendințe de pe podiumurile internaționale de modă.

Iată trei opțiuni interesante pe care le poți avea pentru evenimentele toamnei 2021:

1. Rochia ¾ cu mâneci lungi sau trei sferturi

Acest tip de croi este perfect atât pentru femeile înalte, cât și pentru cele mignone. Rochia ¾ denotă eleganță și stil și este potrivită pentru un eveniment care are loc ziua, dar care poate continua și seara. Dacă rochia este una simplă, poți să alegi să o accesorizezi cu o pereche de cercei statement pentru un touch glamuros. Dacă rochia are anumite paternuri de culoare sau are inserții de dantelă, fir ușor metalizat sau diverse mărgeluțe și paiete, limitează-te la bijuterii cât mai simple și de bun gust.

2. Salopeta

Salopeta este o alegere minunată pentru femeile nonconformiste ce vor să fie relaxate și șic în același timp. Cu croiuri lejere sau chiar care urmează linia corpului, salopetele sunt excelente pentru a fi purtate de la cununii civile, până la botezuri, aniversări sau cocktail parties. Cele mai interesante apariții sunt cele în salopete de culori uni la care li se adaugă accesoriile potrivite. Nu uita de o pereche de sandale comode sau chiar pantofi și o geantă de tip plic.

3. Rochie cu mâneci statement

Anul 2021 este anul mânecilor statement care aduc un plus de retro și stil oricărei ținute. Dacă ești o persoană care urmează cu sfințenie trendurile, atunci nu ar trebui să ratezi ocazia de a fi o apariție șarmantă în stilul anilor 60. O rochie creion cu niște mâneci statement și o curea sau un cordon care să-ți evidențieze talia va fi o alegere ce te va scoate cu siguranță din anonimat la orice tip de petrecere ai participa. Pentru că tot ce e clasic, va râmâne un etalon de bun gust și eleganță pentru totdeauna, nu-i așa?