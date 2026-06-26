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Cum gestionezi un salon de înfrumusețare cu servicii multiple fără haos în programări

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Un salon de înfrumusețare e rareori o singură poveste. Într-o zi obișnuită ai un tratament facial într-o cabină, o pensare în alta, un machiaj la masa de lângă fereastră și o epilare în spate. Tocmai această varietate aduce clienții înapoi — dar tot ea face programul atât de greu de stăpânit. Cu cât oferi mai multe servicii și ai mai mulți specialiști, cu atât sunt mai multe feluri în care ziua poate să se destrame. Iată cum ții totul sub control fără să-ți pierzi serile cu agenda.

Provocarea reală: multe servicii, mulți specialiști

Un salon cu un singur scaun e ușor de programat. Un salon cu zece servicii împărțite între cinci angajați, fiecare cu priceperea și orele lui, e cu totul altceva. Specialista de pensat e plină, în timp ce cosmeticiana stă degeaba. O clientă vrea facial și machiaj unul după altul, dar nimeni nu a verificat dacă ambele sunt libere. Acestea nu sunt atât probleme de personal, cât de vizibilitate — și se agravează când ești aglomerat.

Lasă clientele să aleagă specialistul potrivit pentru serviciul potrivit

Rezolvarea începe din momentul rezervării. Când clientele văd exact cine oferă fiecare serviciu și când este efectiv disponibil, se programează singure în locul potrivit, fără ca cineva să joace rolul de dispecer la telefon. Posibilitatea de a-și alege specialista preferată creează și fidelitate: cine adoră felul în care îți face cosmeticiana un facial va reveni mereu la ea.

Protejează-ți calendarul de neprezentări și goluri

Varietatea creează pauze incomode, iar pauzele înseamnă bani pierduți. Două instrumente le închid. Întâi, mementourile automate prin SMS, e-mail sau WhatsApp împiedică uitarea programărilor. Apoi, un avans la serviciile mai lungi sau mai scumpe — un machiaj complet ori o cură de tratamente — asigură angajamentul și te apără de anulările de ultim moment.

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Ține-ți echipa sincronizată

Pe măsură ce echipa crește, crește și efortul de coordonare: cereri de concediu, schimbări de program, cine acoperă sâmbăta. Poți adăuga membri în echipă, seta programul și permisiunile fiecăruia și lăsa sistemul să anunțe automat pe toată lumea când ceva se schimbă, astfel încât o tură mutată să nu devină o programare dublă.

Un singur sistem în loc de cinci

Cele mai multe bătăi de cap vin din lipirea unor instrumente separate care nu vorbesc între ele: o aplicație de rezervări aici, un terminal de card dincolo, un tabel pentru orele echipei. Când piesele nu se sincronizează, reintroduci totul și apar erorile.

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Un Software pentru Saloane de Înfrumusețare dedicat adună rezervările, plățile, mementourile, site-ul și gestiunea echipei într-un singur loc — exact ce-i trebuie unui salon cu servicii multiple. TimeTailor este gândit pentru această varietate și este gratuit: nu există abonament lunar pentru platforma de bază, ci doar un comision de 3,9% pe rezervările online. În plus, nu este un marketplace, așa că pagina ta de rezervări rămâne complet în brandul tău.

Un salon de înfrumusețare aglomerat și variat nu trebuie să fie și haotic. Când clientele se programează singure la specialistul potrivit, mementourile și avansurile îți apără calendarul, iar întreaga echipă lucrează dintr-un singur program sincronizat, complexitatea dispare în fundal — iar tu îți păstrezi energia pentru munca pentru care au venit, de fapt, clientele.

Sursa foto: magnific.com

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