5 motive pentru a alege o vacanţă în Thailanda

Thailanda este considerată de mulţi un colţ de paradis, fiind o ţară care întrece toate aşteptările, cu peisajele irezistibile, apele calde, locuri surprinzătoare, oamenii excepţionali, obiceiuri şi tradiţii autentice. Thailanda este una dintre destinațiile care nu dezamăgește, care oferă vizitatorilor experienţe de neuitat. Există multe motive pentru a alege o vacanță în acest Eden, de la cele ce țin de cultură şi opțiuni de divertisment, la cele legate se experiențe culinare și obiective turistice. În Thailanda se pot realiza o mulțime de activități ce în alte destinații de vacanță nu pot fi experimentate. Pe scurt, este o destinație care merită explorată, măcar o dată în viaţă! În rândurile următoare ne-am propus să punctăm 5 motive pentru care merită să alegi o vacanţă în Thailanda!

Vei descoperi locuri autentice -Templele Grand Palace, Wat Pho și piața de flori Pak Klong Talad

Templele Grand Palace şi Wat Pho sunt două dintre cele mai populare atracții turistice din Thailanda.

Grand Palace este un complex de clădiri, o fostă reședință a regilor din Siam din secolul al XVIII-lea, ce se remarcă prin designul arhitectural unic. Wat Pho este un templu budist, mai bine cunoscut pentru statuia gigantică a lui Buddha înclinat, însă întreaga construcție se evidenţiază prin arhitectura unică, picturi murale expresive, o multitudine de decoraţiuni tradiționale şi statuete remarcabile. În jurul acestor locații se poate savura energia vieţii localnicilor și obiceiurile autentice. Construcțiile nu pot fi considerate decât magnifice, fiind reprezentative pentru cultura thailandeză.

Piața de flori Pak Klong Talad este atractivă pentru rezidenţi, apreciată şi de turiști, fiind considerată simbolică pentru locuitorii bangkokului. Aici, experiența cumpărăturilor s-a transformat în atracție turistică. Nu doar modul de a fac achiziții este impresionant, dar şi aromele eliberate de fructele şi condimentele exotice, de multitudinea coloristică şi varietatea mare de produse. Se poate confirma că aici există produse cu arome autentice ce nu se găsesc în alte colțuri ale lumii.

Experienţe de neuitat, explorarea pieței plutitoare Daemon Saduak și a pieței Maeklong de pe șina de tren în Bangkok

Piața plutitoare Daemon Saduak și Piața Maeklong sunt alte două zone exotice, de lângă Bangkok, Thailanda, ce au câștigat atenția turiștilor din întreaga lume! Ambele sunt situate inedit, una pe canalele raurilor Mae Klong și Tha Chin, cealaltă pe șinele de tren, ceea ce asigură experiențe de cumpărături interesante.

Piața plutitoare Daemon Saduak este poziționată în districtul Daemon Saduak, la aproximativ o oră Bangkok şi este renumită pentru produsele tradiționale și florile proaspete. Piaţa Maeklong este situată din Maeklong, se găseşte la aproximativ o oră și jumătate în afara Bangkokului şi este cunoscută pentru varietatea mare de fructe de mare şi preparatele ce pot fi devorate din mers.

Aventura și adrenalina vizitând Sanctuarul Elefanților, Marele Canion sau practicând rafting pe râul Maeteang

Thailanda nu înseamnă doar plaje cu nisip fin, ape calde și azurii, petreceri excepționale sau clădiri unice. Thailanda oferă numeroase opțiuni celor ce-şi doresc aventură şi adrenalină, dar şi celor ce îşi doresc să facă o incursiune în viaţa elefanţilor asiatici.

Elephant Sanctuary este un loc pe care trebuie să îl vizitezi dacă ajungi în Thailanda. Aici nu te vei bucura doar de peisaje uimitoare, dar vei putea vedea elefanții de aproape, aflând mai multe lucruri captivante despre aceste animale uimitoare. Sanctuarul găzduiește cea mai mare turmă captivă de elefanți asiatici din lume.

Marele Canion din Chiang Mai este o minune a naturii și se găsește pe lista de must do it-uri, dacă iubeşti peisajele excepționale şi experienţele aventuroase. Marele Canion are peste un kilometru adâncime, oferă privelişti uimitoare și una dintre cele mai populare atracții turistice din țară. Aici se practică săriturile pe stânci, activitate ce furnizează doze incendiare de adrenalină.

Situat în provincia centrală Tak, Râul Maeteang este o populară destinaţiei de rafting din Thailanda atât pentru începători, cât și pentru cei experimentați. Râul este alimentat de câțiva afluenți mici care asigură un debit constant de apă pe tot parcursul anului şi șerpuiește printre munți, păduri și sate. De aceea, experienţa de rafting îţi asigură ocazia perfectă pentru a te bucura de peisaje superbe şi de a descoperi frumuseţea naturală a Thailandei, dar şi pitorescul locurilor.

Descoperi o cultură impresionantă

Thailanda mai este cunoscut ca fiind ţinutul zâmbetului, turiştii fiind primiţi cu zâmbetul pe buze în orice locaţie de aici. Oamenii sunt prietenoşi, ospitalieri dându-şi silinţa să mulţumească. Poporul este cunoscut pentru libertatea pe care o degajă, pentru modul relaxant de viaţa pe care îl au. Statul s-a evidenţiat de-a lungul timpului ca fiind unul paşnic. Istoria ne arată ca este una dintre puţinele țări din lume care nu şi-au atacat vecinii de-a lungul timpului. Religia budistă, predominantă în acest stat, a influenţat, probabil, acest aspect.

Cunoști o bucătărie inedită, bogată în savori și miresme

Poziţia geografică şi clima prietenoasă, asigură o bună dezvoltare pentru numeroase plante aromatice şi condimente. Acestea, dar şi modul deosebit de prepararea a mâncărurilor fac ca bucătăria Thailandeză să fie unică. Fiecare preparat realizat poate fi considerat o experienţă culinară autentică, aducând explozie de arome şi miresme. Mâncarea thailandeză este recunoscută ca fiind contrastantă, dar echilibrată. Preparatele specifice aduc laolaltă toate cele patru caracteristici gustative resimţite de om: dulce, acru, picant, sărat. Mâncarea thailandeză poate fi considerată o experienţă autentică, apreciată deopotrivă de gurmanzi şi experţi, dar mai mult de atât savurarea acesteia lasă amprente, creând amintiri de neuitat.

