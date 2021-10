10 motive pentru a adăuga produsele cu vitamina C la rutina de îngrijire a pielii

Vitamina C este recunoscută drept unul dintre cele mai bune ingrediente anti-îmbătrânire de pe piață și totodată cheia pentru menținerea unui ten neted, uniform și radiant.

Deși probabil aveți inclusa vitamina C în lista cu vitamine esențiale pentru imunitate și combatere a răcelilor, nu există nicio modalitate de a garanta că efectele sunt vizibile și pe piele. Aplicarea serumurilor și a altor produse similare, este cea mai sigură cale de a vă bucura de beneficiile acesteia pentru ten.

Sunt nenumărate motive pentru care este necesar și recomandat să includem vitamina C în rutina de îngrijire a pielii. În cele ce urmeaza numim 10 dintre acestea și câteva tips & tricks despre cum să introduceți produsele cu vitamina C în rutina de skincare, pentru rezultate optime.

1. Produsele cu vitamina C sunt potrivite pentru majoritatea tipurilor de piele

Majoritatea persoanelor pot utiliza produse cu vitamina C în concentrații potrivite, pentru o perioadă îndelungată de timp, fără a prezenta reacții adverse.

Doar în cazuri foarte rare, persoanele care au pielea hipersensibilă pot prezenta iritații minore.

Vitamina C poate fi utilizată de asemenea, împreună cu alte substanțe active de îngrijire a pielii, inclusiv acizi alfa, retinoizi și SPF.

2. Vitamina C ajută la procesul de hidratare

S-a arătat că fosfatul de ascorbil de magneziu, unul dintre principalii derivați ai vitaminei C folosiți în îngrijirea pielii, are efect hidratant, în special cand produsele conțin o formulă ce combină ingrediente active. Un exemplu sunt cremele de zi și de noapte din gama Elmiplant Vitamin C, a căror formula conține pe langa Vitamina C, extracte de portocală și lime naturale, bogate în antioxidanți, vitamina B3, D Panthenol și acid Hialuronic, constituind o combinație unică ce ajută la menținerea aspectului sănătos al tenului.

3. O piele radiantă, luminoasă și sănătoasa

Serumurile cu Vitamina C ajută la estomparea petelor pigmentare și la netezirea suprafeței pielii. Este bine să optăm pentru produse cu Vitamina C în formulă de calitate superioară, stabilizată și cu toleranță crescută. Fiolele din gama Elmiplant Vitamin C, cu efect de brightening & anti-ageing, conțin 95% ingrediente de origine naturală și 5% complex de vitamina C, plus aminoacizi pentru strălucire, oferind tenului luminozitatea dorită.

4. Ajută la reducerea petelor pigmentare roșii și la estomparea hiperpigmentării

Vitamina C este de asemenea o sursă de încredere pentru a trata o mare varietate de afecțiuni inflamatorii ale pielii.

Hiperpigmentarea – inclusiv petele solare, petele datorate vârstei și melasmei sau petele post acneice, apar atunci când melanina este supraprodusă în anumite zone ale pielii. S-a demonstrat că aplicarea produselor cu vitamina C împiedică producția de melanină, ducând astfel la reducerea petelor pigmentare și ajutând la crearea unui ten mai uniform.

5. Reduce aspectul cearcănelor de sub ochi

Serumurile cu Vitamina C pot ajuta la netezirea liniilor fine prin umplerea și hidratarea zonei de sub ochi.

Deși vitamina C este mai eficientă în reducerea petelor pigmentare generale, unii experți spun că poate ajuta și la atenuarea colorării asociate cearcănelor de sub ochi

6. Stimulează producția de colagen

Colagenul este o proteină naturală care în timp se epuizează. Un nivel mai scăzut de colagen poate duce la producerea liniilor fine și a ridurilor, iar vitamina C este recunoscută pentru stimularea producției de colagen

7. Vitamina C – pentru o piele mai fermă

Producția de colagen este legată de elasticitatea și fermitatea pielii. Când nivelul colagenului începe să scadă, pielea poate începe să se lase. Aplicarea unui serum cu vitamina C ajută la creșterea producției de colagen, obținând astfel efectul de fermitate.

8. Protejează împotriva daunelor provocate de soare

Vitamina C este bogată în antioxidanți, care protejează celulele sănătoase ale pielii. Pe lângă reducerea la minimum a zonelor roșii, vitamina C accelerează rotația celulară, iar acest lucru ajută la înlocuirea celulelor deteriorate cu altele noi, sănătoase.

9. Ajută la stimularea vindecării rănilor

Având în vedere efectele sale asupra arsurilor solare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că aplicarea vitaminei C poate accelera vindecarea generală a rănilor. Vindecarea sănătoasă a rănilor reduce riscul de inflamație, infecție și cicatrici.

10. Ten energizat for the best make-up

Veți observa că dupa doar câteva zile în care se aplica serumul cu Vitamina C, tenul nu mai este tern și capătă un aspect energizat, uniform, pe care orice produs de make-up se va așeza mult mai bine.

Serumul de vitamina C se aplică de obicei o dată sau de două ori pe zi. O regulă bună este curățarea, tonifierea, aplicarea acestuia și hidratarea. Acesta poate fi utilizat în siguranță împreună cu alte ingrediente active, iar pentru rezultate imediate, sunt recomandate măștile cu Vitamina C, precum masca tip șervețel din gama Elmiplant Vitamin C, infuzată cu Vitamina C, Niacinamide (Vitamina B3) și Extract de Portocale, după aplicarea căreia rezultatele se observă la doar 15 minute – tenul va arăta împrospătat, mai sănătos și mai radiant.

Asigurați-vă în permanență că verificați data de expirare a produsului. Dacă produsul s-a întunecat sau și-a schimbat culoarea, vitamina C s-a oxidat probabil. Deși produsul este încă sigur de utilizat, nu mai are aceleași beneficii.

Let’s Glow Up!