Stresul e unul dintre principalele probleme acuzate la locurile de muncă de cei mai mulți angajați. Un raport publicat de Forbes în anul 2014 arăta la acea vreme că mai bine de 40 de procente dintre angajații care și-au schimbat locul de muncă au făcut-o din cauza stresului. În mod inevitabil, această problemă a afectat și va continua să afecteze orice persoană activă în câmpul muncii.

CareerBuilder, o companie care analizează trendurile de pe piața muncii, a realizat în 2016 un studiu în care a analizat principalele calități pe care un angajat trebuie să le aibă ca să fie considerat valoros și bun pentru firma pentru care lucra. Aici, abilitatea de a elimina stresul din ecuație printr-o atitudine pozitivă, pro-activă și orientare spre munca în echipă a reprezentat un capitol important.

Potrivit președintelui și fondatorului Genesis Property, Liviu Tudor, cel mai mare proprietar român de birouri, marea provocare pentru firme în 2018 va fi păstrarea angajaților buni în companie, prin astfel de măsuri care să îi satisfacă pe salariați într-o piață concurențială extrem de dinamică. Iar modul în care un angajat va ști să gestioneze problema stresului va juca un rol important în stabilirea importanței acestuia în schema unei firme. În această privință, potrivit unor studii, femeile par să aibă un avantaj în fața bărbaților.

4 motive pentru care femeile se descurcă mai bine decât bărbații în fața stresului:

Estrogenul este un avantaj pentru femei

State University of New York a încercat să descopere cum se comportă femeile și bărbații în fața stresului și care categorie reușește să gestioneze mai bine această problemă. Concluzia analizei experților americani, potrivit Huffington Post, a fost că estrogenul influențează în mod pozitiv modul în care femeile întâmpină momentele foarte stresante. Într-un experiment realizat pe șoareci, masculii au reușit să facă față stresului la același nivel cu femelele abia după ce experții au reușit să le modifice nivelul de estrogen din organism. Cu toate acestea, femeile resimt un nivel mai mare de stres decât bărbații, dar reușesc să atenueze mai bine efectele adverse.

În regim de competiție, femeile comit mai puține erori

Orice mediu de lucru are la baza competiția, fie că vorbim despre cea internă, între angajați și colegi, fie că este vorba despre cea externă, între firme rivale. Trei universități de top, Ben Gurion University of the Negev, University of St.Gallen și NYU Shanghai au studiat peste 8000 de meciuri de tenis jucate de femei și bărbați încercând să observe cum se comportă cele două mari categorii în regim de stres puternic. “Analizând 8280 de meciuri de tenis, am putut observa faptul că bărbații se sufocă mult mai des în fața stresului în regim de competiție. Chiar dacă și performața femeilor este afectată de stres, scăderea performaței este cu 50% mai mică decât cea a bărbaților.” Acest lucru se poate datora costizolului, al cărui nivel crește mult mai rapid în cazul bărbaților, decât în cel al femeilor. “Dacă privim din punct de vedere fizic, bărbații sunt mai puternici, însă mental femeile au avantajul”, a declarat doctorul Alex Krumer, potrivit The Independent.

Femeile se adaptează mult mai repede

University of Western Ontario a urmărit modul în care femeile și bărbații se descurcă la un interviu de angajare și, deși femeile s-au declarat mai stresate, acestea au performat de fiecare dată mai bine. Studiul, împărțit în două părți, al nivelului de anxietate resimțit și modul în care sexul influența acest aspect, a scos la lumină abilitatea femeilor de a se adapta mai repede și mai eficient situațiilor stresante. În timp ce femeile alegeau să se documenteze mai mult, să performeze mai bine, bărbații preferau ignorarea problemei.

O femeie va căuta mai repede susținere, în timp ce un bărbat se va închide în el în fața stresului

Din punct de vedere social, stresul are efecte opuse în femei și bărbați, este concluzia unui studiu publicat în revista Psycho Neuro Endocrinology. În timp ce femeile vor căuta calea comunicării și ajutorului în mediul lor de lucru, bărbații vor alege să se închidă mai mult în ei, acest lucru fiind asociat și cu nivelul de oxitocină din organism, adică hormonul despre care se crede că influențează comportamentul social, care se află într-o cantitate mai mare la femei.

Sursă foto: Shutterstock / Copyright: nd3000