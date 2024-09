Vlăduța Lupău și Olguța Berbec și-au prezentat colecțiile de costume populare la Timișoara Fashion Week

Miercuri seară a avut loc prima prezentare din cadrul celei de-a IX-a ediții a festivalului Timișoara Fashion Week, organizat de Rodica Costea, și care a celebrat portul românesc, sub titulatura ”Elganță Tradițională”, unde 15 de designeri și-au prezentat colecțiile valoroase. Două artiste îndrăgite, Vlăduța Lupău și Olguța Berbec, au urcat pentru prima dată pe un podium de modă, cu costume populare de mare valoare.

Vlăduța Lupău și-a prezentat cele mai dragi costume populare la Timișoara Fashion Week

Cultura și portul popular național românesc au avut un loc de cinste miercuri seară, în cadrul Timioara Fashion Week, eveniment prezentat de Cosmin Păsărin. Vlăduța Lupău și Olguța Berbec și-au prezentat cele mai frumoase și de suflet costume populare, urcând pe scenă purtând și ele ținute spectaculoase.

Vlăduța Lupău (33 ani) a deschis seara cu intonarea imnului ”Deșteaptă-te, române!”, un moment care a fost intens aplaudat de public. Tot Vlăduța Lupău a fost și cea care a încheiat prima seară cu prezentarea unor piese unice, cu origini din Maramureș sau zona Ardealului.

„Am avut mari emoții fiind prima experiență de acest gen. Am foarte multe costume populare, dar la Timișoara Fashion Week am prezenta doar cinci, cu al meu șase. Sunt dintre cele pe care le am, mai vechi, mai de colecție. Unele sunt de la bunica mea, iar într-unul dintre costume ea a fost îmbrăcată în ziua nunții ei. A fost o mireasă superbă! Unele costume sunt din alte zone din Maramureș, nu doar din Sălaj. Am costume diferite din multe zone ale Ardealului, costume întregi, cu opinci, cum se purta o dată”, a declarat Vlăduța Lupău.

Olguța Berbec, pe scenă alături de fetițele ei

Originară din Mărășești, Mehedinți, Olguța Berbec (40 ani) a adus pe scenă din suflul portului vechi de un veac. Ii vechi de peste 100 de ani, iar momentul a fost spectaculos pentru că solista de muzică populară a defilat pe muzica Mariei Tănase alături de cele două fiice ale ei, Cezara și Olga.

„Modelele mele, Cezara și Olga, au fost foarte încântate, le-a plăcut pe scenă și cred că vom mai accepta astfel de propuneri. Țin mult la tradiții, eu îmi îmbrac fetele în aceste haine valoroase de sărbători, serbări sau când mergem la Sfânta Împărtășanie”, a precizat Olguța Berbec.

Cosmina Păsărin, apariție spectaculoasă pe scena Timișoara Fashion Week

Cosmina Păsărin (41 ani) este cea care a prezentat evenimentul de la Timișoara. Îmbrăcată într-o rochie albă cu mâneci bufante și pe care a accesorizat-o cu cizme înalte până la genunchi și cercei lungi, aceasta a atras toate privirile, mai ales că în ultima perioadă a dispărut din atenția publicului.

Vedeta a prezentat pentru o perioadă „Vorbește lumea”, de la Pro TV, dar apoi nu s-a mai implicat în niciun proiect televizat.

„Multă vreme până a începe această colaborare, îmi doream un astfel de proiect, m-am bucurat de el la maxim, a fost o experiență intensă, interesantă, am învățat multe lucruri. A fost genul de proiect pe care ți-l dorești tot timpul. Aș avea tot timpul dispoziție pentru un astfel de proiect, mi-a plăcut foarte mult”, spunea anul trecut Cosmina Păsărin despre perioada petrecută la emisiunea de la Pro TV, pentru Ego.

Vedeta spune că iubește televiziunea și că asta a vrut să facă de la început, încă de pe vremea când era doar un copil.

„Asta e ce mi-am dorit să fac și mă bucur că am ocazia să fac asta. Câteodată am și impresia că vine totul atât de natural și acestea sunt momentele în care mă gândesc că este exact ce mi-am dorit să fac dintotdeauna și nu mi-aș fi dorit să fac nimic altceva”, a precizat ea în 2023.

FOTO: Ciprian Dărăban



