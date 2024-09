Noi imagini cu casa nutriționistei Mihaela Bilic din inima pădurii: „N-am gaze, n-am curent, n-am apă”

Mihaela Bilic, una dintre cele mai cunoscute nutriționiste din România, a decis să își creeze propria oază de liniște, departe de agitația și tumultul vieții din Capitală. Spre deosebire de multe vedete care optează pentru vile impunătoare, dotate cu cele mai noi facilități și tehnologii de lux, Mihaela Bilic a ales să construiască o micuță cabană rustică, ascunsă în inima pădurii, unde natura dictează ritmul vieții. Casa nutriționistei pare desprinsă dintr-un basm, o alegere atipică în peisajul locuințelor vedetelor, dar care reflectă perfect dorința ei de simplitate și apropiere de natură.

Casa din pădure a Mihaele Bilic, lipsită total de confort modern

Pentru Mihaela Bilic, această cabană nu este doar o simplă casă de vacanță, ci un refugiu spiritual. Construită pe un teren moștenit din inima pădurii, în zona Văii Prahovei, casa are un design minimalist, fiind lipsită de gaz, curent electric și apă curentă – elemente esențiale în traiul modern, dar care pentru nutriționistă nu par a fi obstacole. Cabana este înconjurată de o curte vastă, plină de copaci și vegetație luxuriantă, oferindu-i Mihaelei Bilic o adevărată oază de liniște și pace.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult!”, a declarat Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Ferestrele şi uşa cabanei sunt din casa bunicii sale

Casa nutriționistei nu este doar un loc de retragere din viața agitată de la oraș, ci și o legătură puternică cu rădăcinile sale. Ferestrele și ușa cabanei provin din vechea casă a bunicii sale, un detaliu care adaugă un plus de emoție și autenticitate proiectului. Aceste elemente nu doar că îi aduc aminte de copilărie, dar îi oferă și un sentiment de continuitate și rădăcini adânci.

Într-o lume în care totul se mișcă rapid, iar tehnologia domină orice aspect al vieții, Mihaela Bilic a ales să facă un pas înapoi și să se reconecteze cu esența naturii.

Mihaela Bilic nu are curent electric şi nici apă curentă

Deși experiența de a locui în mijlocul naturii poate părea idilică, Mihaela Bilic recunoaște că lipsa confortului modern vine cu propriile provocări. Deși a îmbrățișat stilul de viață simplu, trăind „ca pe vremea bunicilor”, Bilic nu ezită să menționeze dificultățile cu care s-a confruntat.

„Sunt dependentă de curentul electric, fără el nu există nici lumină, nici căldură. Iar frigiderul este cel mai mare lux, mai ales într-o vară caniculară. Este oribil să nu poți păstra mâncarea, totul se strică instantaneu”, a explicat Bilic, făcând referire la momentele în care a trebuit să se descurce fără cele mai comune facilități.

Cu toate acestea, această perioadă a fost pentru ea una de învățare și adaptare. Nutriționista a descoperit cât de mult contează fiecare mic detaliu atunci când te bazezi doar pe ceea ce îți oferă natura. Chiar și o sticlă de apă rece sau o înghețată devin adevărate delicii în astfel de condiții, iar cuburile de gheață – un lux de neimaginat.

Potrivit spuselor sale, casa din pădure a Mihaelei Bilic este mai mult decât o simplă construcție. Este un spațiu care îi oferă liniștea necesară pentru a se reconecta cu sine însăși și pentru a se bucura de lucrurile mărunte care îi aduc fericire.

„Am învățat să trăiesc simplu și frumos. Natura îți dă tot ce ai nevoie, trebuie doar să fii deschis să o asculți. Și nu aș schimba nimic la casa mea de aici”, a concluzionat Mihaela Bilic pe contul ei de Facebook.

