Katy Perry și Taylor Swift, cele mai sexy apariții la MTV Video Music Awards. Lista câștigătorilor

Cele mai mari vedete din muzică au călcat, miercuri seară, pe covorul roșu al MTV Video Music Awards de la Arena UBS din Long Island, New York. Celebritățile s-au reunit pentru a sărbători unele dintre cele mai mari momente din muzică ale anlui, iar Taylor Swift a fost marea câștigătoare a serii. Artista a atras privirile cu ținuta ei spectaculoasă, iar mai apoi a primit cel mai râvnit trofeu.

Katy Perry, Taylor Swift și Sabrina Carpenter, cele mai frumoase apariții de pe covorul roșu

Taylor Swift a optat pentru tartan în ținuta ei inedită. Aceasta a purtat un corset care s-a prelungit cu o fustă lungă deschisă, în carouri galben cu negru și o pereche de pantaloni scurți negri. Aceasta și-a completat look-ul cu o pereche de cizme lungi și mănuși cu șireturi.

Sabrina Carpenter, în vârstă de 25 de ani, a purtat o rochie strălucitoare de epocă Bob Mackie pe care Madonna a purtat-o ​​anterior în 1991 la gala Premiilor Oscar. Superba rochie albă, cu un decolteu în formă de inimă, avea detalii cu mărgele argintii în jurul topului, care puneau în evidență perfect colierul ei delicat de la De Beers.

Katy Perry, în vârstă de 39 de ani, și-a arătat abdomenul plat într-un top și o fustă maxi albă, în timp ce a pășit pe covorul roșu al evenimentului la brațul logodnicului ei, Orlando Bloom. Iar toată lumea a fost uimită să vadă noul tatuaj al artistei: un cod QR prin care își îndemna fanii să descarce noul ei album.

Megan Thee Stallion, care a fost gazda MTV VMA de anul acesta, a optat pentru un body negru în stil corset, cu o suprapunere transparentă și o fustă în stil sirenă.

Camila Cabello a ales o rochie nude cu detalii negre și mâneci de dantelă, alături de două lănțișoare cu cruce.

Anitta a ales o rochie personalizată Dolce & Gabbana, aducând drama pe covorul roșu.

Lista câștigătorilor

Taylor Swift a fost numită artistul anului. Artista în vârstă de 34 de ani a luat acasă cel mai râvnit trofeu, învingând-o pe Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Eminem și SZA.

Michael Jackson Video Vanguard Award: Katy Perry

Videoclipul anului: Fortnight (Taylor Swift, Post Malone)

Pop: Rockstar (Lisa)

Artistul anului: Taylor Swift

Cel mai bun cântec al verii: Fortnight (Taylor Swift, Post Malone)

Iconic Performance: Kety Perry (Roar)

Cel mai bun videoclip rock: Human (Lenny Kravizt)

Cântecul anului: Espresso (Sabrina Carpenter)

Cel mai bun montaj: Fortnight (Taylor Swift, Post Malone)

Cea mai bună coregrafie: Houdini (Dua Lipa)

Cea mai bună trupă: Seventeen

Cel mai bun videoclip pop: Taylor Swift

Cea mai bună colaborare: Fornight

Cele mai bune efecte speciale: Houdini (Eminem)

Video for goog: What Was I Made For? (Billie Eilish)

Cel mai bun videoclip hip-hop: Houdini (Eminem)

Cea mai bună regie: Fornight (Taylor Swift, Post Malone)

Trending video: Mamushi (Benson Boone)

Cel mai bun videoclip latino: Mil Veces (Anitta)

Cea mai bună scenografie: BOA (Megan Thee Stallion)

Cea mai bună imagine: Ariana Grande – We cant be friends

Cel mai bun video R&B: Snooze (SZA)

