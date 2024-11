Iulia Albu a comentat ținutele candidaților la alegerile prezidențiale. Ce a spus despre Elena Lasconi

Iulia Albu a comentat alegerile vestimentare ale candidaților la alegerile prezindențiale din 24 noiembrie 2024. Designerul nu s-a abținut de la nimic și și-a expus părerile fără rețineri. Ce a spus despre Elena Lasconi și Marcel Ciolacu.

Iulia Albu a comentat ținutele candidaților la alegerile prezidențiale

Cadidații care luptă pentru funcția de președinte al României au ieșit și ei la vot, iar Iulia Albu le-a analizat ținutele. Designerul a observat cu atenție fiecare ținută în parte și și-a spus părerea. Aceasta s-a declarat nemulțumită de alegerea Elenei Lasconi, singura femeia care a reușit să ajungă atât de departe la alegeri.

Ce a spus Iulia Albu despre ținutele lui Marcel Ciolacu și Mircea Geoană

Premierul Marcel Ciolacu se numără printre cei despre care Iulia Albu a spus că nu a făcut cea mai bună alegere atunci când a mers la urne. Premierul României susține că acesta s-a luat după Donald Trump, însă este „mult mai prost îmbrăcat”.

„După modelul Donald Trump, doar că mult mai prost îmbrăcat, Marcel Ciolacu încearcă să pară un viitor lider popular, al tuturor, pentru toți. Nu îi iese neapărat, dar, în definitiv, acolo unde nu sunt prea mari șanse sau potențial stilistic, intenția contează”, a declarat Iulia Albu pentru Viva!

În ceea ce îl privește pe Mircea Geoană, Iulia Albu spune că acesta a avut o ținută impecabilă. Politicianul s-a prezentat la vot alături de soția lui, Mihaela Geoană, dar și de fiica și ginerele său, Garret Cayton.

„Ieșit cam șifonat din campanie, Geoană se prezintă, totuși, impecabil, abordând o ținută elegantă și fără să renunțe la cravatele care l-au consacrat. Păcat că la aceste alegeri nu se acordă puncte și pentru ținute”, a afirmat designerul.

Elena Lasconi, criticată pentru ținuta aleasă

Nici Elena Lasconi nu a scăpat de ochiul critic al Iuliei Albu. Candidata s-a prezentat la urnele de vot la primele ore ale dimineții, într-un palton lung, de culoare crem, iar în jurul gâtului a avut o eșarfă albă.

„Elena Lasconi are un outfit de o banalitate răvășitoare de-a dreptul, în ciuda zâmbetului larg pe care îl prezintă. Apreciez, totuși, faptul că nu are tocuri foarte înalte, deși mărturisesc că nu înțeleg, totuși, necesitatea acelor cafele pe care le poartă atât ea, cât și staff-ul. În definitiv, la vot se stă destul de puțin. Sau nu? Am putea merge, firește, și mai departe și să spunem, de fapt, că doamna Lasconi face un endorsement indirect pentru lanțul de cafenele afișat pe ceștile de cafea. Dar asta ar fi de-a dreptul exagerat”, a afirmat Iulia Albu pentru publicația menționată anterior.

Nicolae Ciucă a ales să meargă la vot îmbrăcat într-un cosmtun negru cu cămașă albă și cravată albastră.

„Ciucă pare c-ar avea aceleași intenții ca Mircea Geoană, din punct de vedere stilistic, doar că dânsului nu-i iese la fel de bine. Ani de zile de purtat ținute elegante, totuși, își spun cuvântul în cazul domnului Geoană, ceea ce nu este cazul lui Ciucă”, a afirmat Iulia Albu.

