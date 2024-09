Donatella Versace, apariție spectaculoasă la cina Caring a Fundației Kering. Katy Perry și Orlando Bloom, drăgăstoși pe covorul roșu

Alessandra Ambrosio, Naomi Watts, Matthew McConaughey, Donatella Versace, Kim Kardashian, Viola Davis, Ricky Martin și Lauren Sanchez sunt câteva din vedetele care au participat, luni seară, la cina de gală Caring a Fundației Kering din New York. Vedetele au îmbrăcat unele dintre cele mai frumoase ținute și au pășit încrezătoare pe covorul roșu. Însă toți ochii au fost ațintiți asupra cântăreței Katy Perry și a logodnicului ei, Orlando Bloom, care au fost mai drăgăstoși ca oricând pe covorul roșu.

Donatella Versace, apariție spectaculoasă la cina Caring a Fundației Kering

Kim Kardashian și Dakota Johnson au strălucit pe covorul roșu al celei de-a treia cine anuale organizată de Fundația Kering ce s-a desfășurat la New York. Pentru gala plină de stele, Kardashian, 43 de ani, și-a prezentat celebrele curbe într-o rochie din latex albă, care i-a îmbrățișat silueta.

Johnson, în vârstă de 34 de ani, a purtat și ea alb într-o rochie cu o fustă cu talie înaltă și un corset strălucitor, decoltat.

Priyanka Chopra, în vârstă de 42 de ani, a adus glamour-ul pe covoruș roșu cu o rochie neagră, sexy, cu dantelă transparentă și o fustă lungă din satin.

Alessandra Ambrosio, în vârstă de 43 de ani, a arătat uimitor în rochia ei albă, în timp ce Ashley Graham, în vârstă de 36 de ani, a optat pentru o rochie semi-transparentă.

Salma Hayek (58 ani) și-a făcut marea intrare alături de soțul ei, CEO-ul Kering, François-Henri Pinault. Pentru această gală, actrița a optat pentru o rochie fără bretele, nude, cu un strat negru cu dungi strălucitoare deasupra.

Donatella Versace a avut o apariție greu de uitat la gala Caring. Creatorul de modă în vârstă de 69 de ani emana glamour într-o rochie maro, mulată, cu diamante aranjate în linii, care i-au accentuat curbele, și pene lungi care acoperă partea de jos a fustei.

Lauren Sanchez a ales o rochie pe umeri, semnată Oscar de la Renta, cu dantelă, care i-a scos în evidență silueta.

Katy Perry și Orlando Bloom, sărut pe covorul roșu

Katy Perry și Orlando Bloom au furat lumina reflectoarelor cu spectacolul lor jucăuș și afectuos la cina Caring for Women. Cuplul a avut o intrare uimitoare pe covorul roșu de la The Pool în timpul Săptămânii Modei de la New York pentru cea de-a treia gală anuală, care sprijină organizațiile dedicate stopării violenței de gen.

Cântăreața în vârstă de 39 de ani a strălucit la propriu într-o rochie fără bretele, în timp ce și-a îmbrățișat logodnicul, Orlando Bloom (47 ani).

Orlando, arătând impecabil într-un smoking clasic, a îmbrățișat-o pe iubita sa și a sărutat-o.

La ev eveniment au mai participat vedete precum Camila Alves McConaughey, Matthew McConaughey, Ricky Martin, Kerry Washington și Linda Evangelista.

