Recent, revista Forbes a publicat topul său anual al celor mai bine plătite actrițe de la Hollywood. Clasamentul a fost realizat analizând câștigurile actrițelor în perioada iunie 2019 – iunie 2020.

Ce au Sofia Vergara, Angelina Jolie și Gal Gadot în comun? Toate se află în topul celor mai bine plătite actrițe în 2020

În ultimele 12 luni au fost înregistrate schimbări drastice în top, majoritatea cauzate de pandemia de coronavirus.

Cel mai mult surprinde probabil absența actriței Scarlett Johansson din top. Din cauza amânării lansării filmului Black Widow, Scarlett nu a fost încă recompensată pentru munca de pe platourile de filmare.

VEZI GALERIA FOTO ( 10 )

Primul loc este ocupat de actrița Sofia Vergara. Poziția sa în clasament nu surprinde, actrița fiind, în cea mai mare parte a ultimilor 10 ani, una dintre cele mai bine plătite actrițe de televiziune.

#1 Sofia Vergara

Actrița a câștigat anul acesta 43 de milioane de dolari jucând în serialul Modern Family, fiind jurat în competiția TV America’s Got Talent și promovând o colecție de jeanși pentru lanțul de hypermarketuri Walmart.

#2 Angelina Jolie

Angelina Jolie ocupă a doua poziție cu încasări de 35,5 milioane de dolari. A fost recompensată pentru producțiie Maleficent: Mistress of Evil, Come Away și pentru implicarea într-o nouă serie Marvel, The Eternals.

#3 Gal Gadot

Gal Gadot ocupă a treia poziție cu 31,5 milioane de dolari. Mai bine de 20 de milioane dintre aceștia au fost obținuți din partea companiei Netflix pentru rolul său din pelicula Red Notice.

#4 Melissa McCarthy

Melissa McCarthy ocupă a patra poziție cu 25 de milioane de dolari, sumă obținută datorită moderării emisiunii Little Big Shots, precum și datorită rolurilor din peliculele Thunderforce și Superintelligence, ambele regizate de soțul ei, Ben Falcone.

#5 Meryl Streep

Meryl Streep ocupă a cincea poziție cu 24 de milioane de dolari câștigați din producțiile The Prom, Little Women și Let Them All Talk.

#6 Emily Blunt:

Câștiguri: 22,5 milioane de dolari.

#7 Nicole Kidman:

Câștiguri: 22 de milioane de dolari.

#8 Ellen Pompeo:

Câștiguri: 19 milioane de dolari.

#9 Elisabeth Moss:

Câștiguri: 16 milioane de dolari.

#10 Viola Davis:

Câștiguri: 15,5 milioane de dolari.

Foto: Instagram

Citește și:

Robin Thicke, tată pentru a patra oară. Primele imagini cu burtica iubitei lui

Primele imagini cu burtica Chiarei Ferragni după anunțul celei de-a doua sarcini

Ai recunoscut-o? Cine este vedeta din imagine? „Mi-am tăiat bretonul singură”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro