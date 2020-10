„În clasa a 4-a, după ce mi-am tăiat bretonul singură, am decis să fac take-over pe banchetul surorii mele! Evident am imortalizat momentul”, a scris vedeta de televiziune în descrierea imaginii.

Ai recunoscut-o? Cine este vedeta din imagine? „Mi-am tăiat bretonul singură”

În urmă cu aproape un an, Ilinca Vandici a publicat o imagine surprinsă pe vremea când se afla în clasa a IV-a.

„Am stat în comuna Măgești. Până în clasa a noua am locuit acolo. (…) Am avut șansa să nu ne lipsească nimic, chiar dacă era perioada comunistă. Tata era primar și putea ieși mai ușor din țară.

Am muncit foarte mult, m-am dezvoltat foarte mult și am trăit situații care m-au ajutat. Trăind la țară, am muncit în grădină, am plantat, am cules, am făcut tot ce presupune muncile agricole.

În limita posibilităților mele ca un copil. Știam că trebuie să muncim pentru ce punem pe masă în fiecare zi.

Din clasa I aveam activități extrașcolare, dans sportiv, balet”, declara Ilinca în urmă cu doi ani, pentru VIVA!.

„Tata și-a dorit băiat foarte mult. Într-un final m-a iubit foarte tare, iar eu încercam să fiu băiatul tatei”, mai mărturisea Ilinca în anul 2012, potrivit A1.

Care este una dintre cele mai frumoase amintiri din copilăria ei?

„Sunt multe amintiri frumoase pe care le am din copilărie. Toată copilăria mea a fost o perioadă de care m-am bucurat foarte mult.

Mi-a umplut sufletul de împliniri. Dacă trebuie să numesc una anume, aș menționa momentul în care, după trei sau patru luni de repetiții, am avut un spectacol la care au fost prezenți și mama și tata.

M-au susținut și m-au aplaudat și mi-au spus că sunt foarte mândri de mine și că m-am descurcat excelent.

Îmi amintesc cu drag de asta, pentru că eram foarte mândră și mulțumită și împlinită că i-am făcut mândri”, mărturisea recent Ilinca, pentru TV Mania.

Foto: Instagram

