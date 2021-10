Theo Rose: „Am apelat la psihoterapie și atunci mi s-au explicat niște chestii”

Nu de puține ori, cântăreața Theo Rose (24 ani) s-a confruntat cu stări de anxietate, pe care a reușit să le accepte și să le gestioneze cu ajutorul unui terapeut. Totul a început acum trei ani, când s-a lovit de câteva situații neașteptate.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Theo Rose a povestit deschis despre o perioadă dificilă prin care a trecut și pe care a reușit, în final, să o gestioneze: „m-am lovit de niște situații care m-au făcut să simt imprevizibilitate, încrederea de sine mi-a fost clătinată, eram comparată cu ceilalți…”, s-a destăinuit artista.

Cântăreața a început să cocheteze cu muzica de la o vârstă fragedă, având-o pe sora ei drept model, apoi concursurile de muzică populară și premiile obținute i-au confirmat că are talent. Artista a început, pe parcurs, să studieze și muzica ușoară.

De-a lungul timpului, Theo Rose a colaborat cu artiști cunoscuți, printre care DJ Project, What’s Up, Florin Salam sau Jador. A avut nenumărate apariții tv, printre care coprezentatoare la matinalul „Vorbește lumea” și concurentă la emisiunile „Te cunosc de undeva” și „Bravo, ai stil!”.

Anxietatea i-a dat de furcă la petreceri

Theo Rose a fost cea care a cântat la cel mai important eveniment al cântărețului Liviu Teodorescu, petrecerea nunții sale. După multe cântări și filmări toată vara, oboseala și-a spus cuvântul în fața artistei căreia i s-a făcut rău în timpul spectacolului.

La podcast, îndrăgita cântăreață a recunoscut că nu va uita prea curând ce s-a întâmplat la una dintre petrecerile din vara asta: „am fost onorată că (n.r. Liviu Teodorescu) și-a dorit să merg să-i cânt la nuntă. Am luat microfonul și cu voma în gât am cântat bine tot setul. Am dus foarte bine până la capăt. Ce s-a întâmplat a fost de la anxietate”, i-a spus Theo Rose lui Damian Drăghici.

