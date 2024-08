Se apropie de 60 de ani, dar nu îi dai mai mult de 40. Cum arată Rosalie Van Breemen, fosta mare iubire a lui Alain Delon

Două lucruri a iubit enorm în timpul vieții Alain Delon: cariera și femeile. Regretatul actor francez a sfâșiat inimile multor reprezentante ale sexului frumos de-a lungul anilor, dar a existat o femeie pe care a iubit-o ca pe ochii din cap, iar ea, în cele din urmă, l-a părăsit.

Alain Delon și Rosalie Van Breemen s-au iubit timp de 15 ani

Alain Delon a fost un adevărat cuceritor. Iar multe dintre poveștile sale de dragoste din timpul vieții sunt demne de scenariul unui film. Rosalie Van Breemen se numără printre femeile care i-au marcat viața actorului.

Povestea lor a început în 1987, când s-au cunoscut pe platourile de filmare ale videoclipului piesei sale „Comme au cinéma”. Din acel moment aveau să devină iubiți. Cu 31 de ani mai tânără ca el, la început ea era doar un alt nume pe lunga listă de cuceriri a actorului, înainte ca dragostea lor să devină cu adevărat serioasă.

La acea vreme, actorul avea 52 de ani și încă era considerat unul dintre cei mai atrăgători și căutați actori din Franța. Ea era atunci un modelul olandez în vârstă de 22 de ani, încă necunoscut în lumea showbizului.

Se spune că la întâia lor întâlnire, între cei doi a fost dragoste la prima vedere. La început, frumusețea și inteligența tinerei îl atrage incontestabil pe fermecătorul actor, care, la rândul său, a impresionat-o cu șarmul său și cu talentul actoricesc. Câțiva ani mai târziu, Rosalie i-a adus pe lume doi copii – o fată, Anouchka, născută în 1990 și un băiat, Alain-Fabien, născut în 1994.

Alain Delon și Rosalie au trăit împreună 15 ani, iar în 2001 s-au despărțit cu scandal. Se spune că Rosalie ar fi decis să înceteze relația cu actorul din cauza agresivității sale.

Cum arată și cu ce se ocupă Roselie în prezent

În prezent, fostul model trăiește pe o insulă superbă din Marea Nordului, Sylt, care aparține de landul german Schleswig-Holstein, e jurnalist freelancer, realizează emisiuni TV, documentare și show-uri de televiziune și trăiește din plin departe de agitația vieții mondene de la Paris.

Într-un interviu pentru Pro TV, Rosalie a dezvăluit cum este viața ei actuală și cum a ajuns să locuiască pe o insulă mirifică.

„Trăiesc aici de mai mulți ani. E a doua mea țară și mă simt ca acasă. Tot ce mi-am dorit a fost ca cei doi copii ai mei să fie independenți și să nu locuiesc la Paris. Știam de această insulă încă din liceu, când am citit ceva de Thomas Mann. Și el a locuit pe această insulă, unde s-a stabilit ca să scrie o carte, dar nu a reușit să o facă din cauza sau datorită frumuseții insulei.

La un moment dat am văzut o fotografie frumoasă cu insula într-o revistă germană. În final, în 2001, când eram în proces de separare cu Alain Delon, am fost să vizitez insula pentru câteva zile. După separare, în timpul celui de-al doilea mariaj, am fost în vacanță și am cumpărat o casă. Sunt fericită aici” – a explicat ea, pentru sursa amintită mai sus.

Foto – Hepta / Instagram

