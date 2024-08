Schimbare majoră în viața actriței Philippine Leroy-Beaulieu, după succesul serialului „Emily în Paris”: „Mă bucur de asta” / Exclusiv

Serialul „Emily in Paris” s-a întors pe micile ecrane cu un sezon nou la fel de seducător vizual, dar care atinge teme mult mai profunde, schițând dinamici foarte diferite în relațiile de cuplu dintre personaje și punând protagoniștii față în față cu mai multe adevăruri dureroase. Philippine Leroy-Beaulieu, actrița în vârstă de 61 de ani care i-a dat viață lui Sylvie Grateau, unul dintre cele mai iubite personaje din producția Netflix, ne-a vorbit despre evoluția lui Sylvie, dar și despre cum i-a influențat acest rol cariera.

Philippine Leroy-Beaulieu, dezvăluiri direct de pe platourile sezonului 4 „Emily in Paris”

Prima parte din sezonul 4 „Emily in Paris”, disponibilă pe Netflix din 15 august, ne aduce cu picioarele pe pământ, punând în scenă întâmplări mai serioase decât cele cu care ne-a obișnuit până acum creatorul producției, Darren Star, omul din spatele celebrului serial „Totul despre sex”. În ceea ce o privește pe Sylvie, sezonul acesta o găsim în fața unei deciziei dificile.

Directoarea de marketing este nevoită să aleagă între dezgroparea unui moment dureros din trecutul ei pentru a face dreptate și menținerea omul iubit aproape. Ce va face, în cele din urmă, află urmărind primele cinci episoade din noul sezon „Emily in Paris”. Până atunci, hai să o cunoști mai îndeaproape pe Philippine, femeia din spatele lui Sylvie. Într-un interviu pe care ni l-a oferit în Paris, într-o pauză de filmare, actrița ne-a mărturisit că seamănă puțin spre deloc cu personajul pe care îl joacă.

„Nu sunt deloc ca ea”, spune despre Sylvie Grateau

„Nu sunt deloc ca ea, dar pot să înțeleg mult din furia ei, din felul în care se protejează, din felul în care nu acceptă nonsensul. Din aceste arii mă inspir, apoi restul vine de la oameni pe care i-am cunoscut”, a spus Philippine Leroy-Beaulieu, pentru Unica.ro.

Philippine Leroy-Beaulieu provine dintr-o familie de artiști, tatăl fiind actor, iar mama model. Tatăl actriței, Philippe Leroy, s-a stins din viață cu aproximativ două luni înainte de premiera sezonului 4 „Emily in Paris”, pe 1 iunie, la 93 de ani. În prezent, actrița se află, alături de colegii de distribuție, în plin turneu de presă. Pe 14 august, actorii au făcut parada modei pe covorul roz pal al premierei serialului din Los Angeles. Philippine a strălucit într-o rochie neagră cu paiete, semnată Schiaparelli. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

„Comedia este muzică. Este vorba despre ritm și surprize.”

Revenind la interviul nostru, actrița ne-a dezvăluit și care au fost cele mai distractive și cele mai provocatoare momente de la filmările sezonului 4 „Emily in Paris”.

„Cel mai distractiv este când suntem toți împreună și facem comedie pură. Când găsim comedia dintr-o scenă sunt întotdeauna foarte încântată. Este, de asemenea, o provocare, pentru că este foarte greu să faci comedie, o comedie bună, și să găsești ritmul. Comedia este muzică. Este vorba despre ritm și surprize. Așa că atunci când obținem asta într-o scenă de care suntem foarte mulțumiți, sunt întotdeauna foarte fericită”, ne-a spus.

„A fost bine până acum. Cred că filmările iarna nu atrag la fel de mult atenția oamenilor din jur. A fost distractiv, ca de obicei”, a adăugat actrița, despre filmările în spații publice.

Evoluția lui Sylvie Grateau

Despre evoluția lui Sylvie, Philippine ne-a asigurat că este o simplă consecință a faptului că, pe parcursul sezoanelor, o cunoaștem mai bine.

„Viziunea pe care a avut-o la începutul serialul a fost a lui Emily. Ea vede trăsăturile evidente la început și apoi intră în profunzime. Personalitățile se dezvoltă și lasă la vedere trăsături ascunse pe care nu le-ai remarcat la început”, a explicat.

„Am fost surprinsă să văd fete tinere cărora le place personajul meu”

Philippine este de părere și că magnetismul lui Sylvie rezultă din alăturarea a două personalități diametral opuse, optimismul orbesc al lui Emily și austeritatea lui Sylvie. Forța și franchețea mai sunt alte două calități pe care Philippine crede că fanii serialului le apreciază la personajul ei.

„Am fost surprinsă să văd fete tinere cărora le place personajul meu. M-a uimit. Am crezut că voi fi pe placul unui public mai în vârstă. Apoi, oameni care nu păreau că s-ar uita la «Emily in Paris» s-au uitat. Și lucrul amuzant este că asta le spun oamenilor, că există loc suficient în creierul meu și pentru Bergman (regizor suedez – n.red.) și pentru «Emily in Paris». Sunt tristă când aud oameni spunând că ei sunt selectivi în acest sens. Viața este atât de bogată, există atât de multe lucruri de gustat. Acesta este un serial atât de bun în acest univers, în această lume, încât este trist să nu te bucuri de el”, a mai spus Philippine Leroy-Beaulieu.

Ce părere are despre criticile la adresa serialului

Despre critica din jurul serialului, actrița a mai dezvăluit: „Cred că oamenii gândesc ceea ce vor să gândească, iar apoi poate că se răzgândesc. Sau nu. Cred că oamenilor le este permis să creadă orice vor să creadă. Nu am de gând să judec niciodată pe cineva care crede în ceva în care eu nu cred. Dar uneori își schimbă părerea. După sezonul 2 și-au dat seama că poate e ceva mai mult acolo. Francezii erau mai critici la început și a trebuit să le spun: «Oh nu, oameni buni, aveți puțin simț al umorului!». Dar și-au dat seama că a fost mult mai mult decât o simplă caricatură. Părea una la început, dar nu era”.

„Serialul primește multă atenție, așa că actorii primesc mai multă atenție”

Nu în ultimul rând, actrița ne-a mărturisit că succesul serialului „Emily in Paris” s-a tradus printr-o serie de proiecte „foarte diferite” care i-au fost propuse, lucru care o bucură foarte tare.

„Serialul primește multă atenție, așa că actorii primesc mai multă atenție, deci este minunat. Există propuneri care sunt foarte diferite și este foarte frumos. Mă bucur de asta. Este grozav”, a mai spus Philippine Leroy-Beaulieu, pentru Unica.ro.

Vezi și ce ne-a povestit Lily Collins din culisele sezonului 4 din „Emily in Paris” și stay tuned pentru următoarele interviuri cu actorul care îl joacă pe Luc, Bruno Gouery, dar și cu Marylin Fitoussi, creatoarea de costume, și cu realizatorul producției, Darren Star, omul din spatele celebrului serial „Totul despre sex”.

Foto: Netflix/Stephanie Branchu; Profimediaimages.ro

