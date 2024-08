Christian Slater a devenit tată pentru a patra oară. Soția sa mai tânără cu 19 ani a născut un băiețel

Christian Slater și soția sa, Brittany, au devenit din nou părinți. People a confirmat zilele trecute confirma că noul membru al familiei actorului s-a născut în iulie. Nu au fost dezvăluite alte detalii, nici numele bebelușului.

Christian Slater are patru copii

Cei doi mai au o fiică în vârstă de 5 ani, care a venit pe lume în 2019. Iar Slater mai are doi copii din relația cu fost soție, Ryan Haddon – o fiică, Eliana, în vârstă de 22 de ani și un fiu Jaden, în vârstă de 25 de ani.

Christian Slater (54 de ani) și Brittany (35 de ani) au anunțat pentru prima dată că așteaptă al doilea copil când au pășit împreună pe covorul roșu, în timp ce asistau la premiera din Los Angeles a filmului actorului Unfrosted, la începutul acestui an.

Cum se descurcă Christian Slater în rolul de tată

Actorul a recunoscut că nu se mai simte atât de „speriat” de paternitate în zilele noastre.

El a spus pentru presa: „Wow. Adică, este pur și simplu diferit. Totul este diferit. Cu siguranță sunt mult mai prezent și pur și simplu, iubesc să fiu tată. Cred că mi-a fost mai frică de asta prima dată și am fost ceva mai confuz, mai distras. Și acum doar la asta mă gândesc cu adevărat, este tot ce îmi pasă cu adevărat și tot ceea ce vreau – să fiu în preajma lor. Sunt fericit să mă aflu în această situație”.

Vedeta din „Blink Twice” a adăugat că fetița lor de cinci ani este „atât de drăguță” și are o „poftă de viață” de neoprit la o vârstă atât de fragedă.

„Este pur și simplu un scump! Fiica mea are cinci ani și este o persoană cu adevărat pasionată și entuziasmată. Adică face skateboard-uri, patinează pe gheață, urcă pe pereți de stâncă, face aerobic, joacă tenis și are cinci ani. Nu putem să o oprim. Ea are o adevărată poftă și o pasiune pentru viață, care este foarte contagioasă și mă face foarte entuziasmat” – a declarat actorul.

Christian a explicat anterior că vrea să „fie un exemplu” pentru copiii săi și că încerca să-i încurajeze să citească.

El precizat: „Vrem să fim cele mai bune exemple pentru ei. Cred că îi ajută în orice. În ultimul timp, am citit cărțile de Nancy Drew copiilor și fac tot ce pot pentru a-i încuraja să fie citească de mici. Am început să parcurgem trei capitole din Nancy Drew în fiecare seară și sunt atât de interesați de asta. Poveștile îi țin implicați. Entuziasmul lor mă încântă!”

