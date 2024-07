Vivian Jenna Wilson, fiica transgender a lui Elon Musk, a reacționat după ce omul de afaceri a spus că a fost „ucisă” de „virusul minții trezite” pentru că a solicitat ajutor medical pentru a-și schimba genul biologic. Vivian a oferit detalii rare despre ce fel de tată este miliardarul care deține X, fostul Twitter, Tesla și Space X.

Fiica transgender a lui Elon Musk îi dă replica după ce miliardarul a declarat că a fost „ucisă” de „virusul minții trezite”

Elon Musk are 12 copii cu trei femei. Vivian Jenna Wilson s-a născut Xavier Musk și are și un geamăn, Griffin. În aprilie 2022, Xavier, care este transgender, a cerut să-i fie numele schimbat pentru că nu-și mai dorea „să fie legată de tatăl ei biologic sub nicio formă”. Wilson este numele de fată al mamei sale, autoarea Justine Musk.

Într-un interviu acordat luni, 22 iulie, Elon Musk a făcut cele mai dure comentarii de până acum față de Vivian, considerând întâmplările din ultimii ani ca fiind ceva „demonic”. Ulterior, Vivian a răspuns la declarațiile tatălui ei.

„Cred că a presupus că nu voi spune nimic și că voi lăsa să treacă fără să contest”, a declarat fiica lui Elon Musk pentru NBC News. „Ceea ce nu am de gând să fac. Dacă ai de gând să minți despre mine în mod flagrant, în fața unui public de milioane de oameni, nu voi trece cu vederea”, a continuat.

Vivian a spus că are dreptul să ia propriile decizii când vine vorba de identitatea și sănătatea ei. „Aș dori să subliniez un lucru. Sunt un adult. Am 20 de ani. Nu sunt un copil”, a explicat. „Viața mea ar trebui să fie definită de propriile mele alegeri”, a adăugat.

Vivian Jenna Wilson, dezvăluiri despre ce fel de tată este CEO-ul Tesla

Vivian a detaliat, de asemenea, relația înstrăinată cu Musk, care a existat cu mult înainte ca ea să se declare transgender, la vârsta de 16 ani. L-a numit pe „rece“ și „iute la mânie” în timpul copilăriei sale. Mai mult, Vivian a precizat și că a fost prezent doar aproximativ 10% din timp în viața ei.

„Este nepăsător și narcisist”, a spus ea, amintindu-și un incident „crud” din clasa a patra. „În mod constant țipa la mine cu răutate pentru că vocea mea era prea înaltă”, a explicat Vivian.

Elon Musk susține că a fost „păcălit” să fie de acord cu transformarea lui Xavier în femeie

Elon Musk susține că a fost „păcălit” să accepte ca Vivian să ia blocanți ai pubertății. „Am fost păcălit să fac asta. Nu mi s-a explicat că blocanții pubertății sunt de fapt doar medicamente de sterilizare”, a spus el.

„Asta a fost înainte să înțeleg ce se întâmplă. Ne confruntam cu COVID-19, așa că a existat multă confuzie. Mi s-a spus și că Xavier s-ar putea sinucide”, a adăugat Musk, pentru sursa citată.

„Este incredibil de rău și sunt de acord cu tine că oamenii care promovează acest lucru ar trebui să meargă la închisoare”, a răspuns CEO-ul Tesla, când a fost întrebat despre disforia de gen.

Vivian Jenna Wilson susține că tatăl ei a știut toate efectele secundare de la bun început.

Vivian Wilson: „Știa toate efectele secundare”

„Nu a fost în niciun caz păcălit”, a declarat ea pentru NBC. „Știa toate efectele secundare.” Potrivit lui Vivian, Musk a semnat formularele după ce le-a citit de două ori, permițându-i să ia blocante pentru pubertate înainte de a începe terapia de substituție hormonală.

„Încercam să fac asta de luni de zile, dar el a spus că trebuie să mă întâlnesc cu el personal”, a mai spus Vivian. „La acel moment era foarte evident că amândoi aveam un dispreț foarte clar unul pentru celălalt”, a încheiat tânăra.

Elon Musk: „Mi-am pierdut fiul, în esență”

„Mi-am pierdut fiul, în esență. Ei o numesc «deadnaming» (actul de referire la o persoană transgender sau non-binară printr-un nume pe care l-a folosit înainte de tranziție – n.red.) dintr-un motiv. Motivul pentru care o numesc astfel este pentru că fiul tău a murit. Așa că fiul meu, Xavier, a murit, ucis de virusul minții trezite”, a mai spus Elon Musk pentru Daily Wire.

„Am jurat că voi distruge virusul minții trezite după aceea și facem unele progrese”, a încheiat.

Elon Musk, 12 copii cu trei femei

Elon Musk este tatăl a 12 copii. Alături de prima soție, autoarea Justine Musk, afaceristul a avut șase copii. Primul lor fiu, Nevada Alexander, născut în mai 2002, s-a stins din viață la 10 săptămâni de la naștere din cauza SMSS. Sindromul de moarte subită a sugarului reprezintă decesul subit și inexplicabil al unui copil cu vârsta de mai puțin de un an. Nevada a fost urmat de gemenii Xavier și Griffin, iar mai târziu de tripleții Kai, Saxon și Damian.

Miliardarul mai are trei copii cu artista Grimes și trei cu Shivon Zilis, director de proiecte și de operațiuni speciale în cadrul Neuralink. Alături de Grimes, Elon are un fiu, X AE A-XII, și o fiică, Exa Dark Sideræl. În septembrie anul trecut, deși deja despărțiți, Elon și Grimes au devenit părinții unui al treilea copil, Techno Mechanicus, alintat „Tau”.

Alături de Shivon Zilis, Elon îi are pe gemenii Strider și Azure și un copil născut la începutul acestui an, al cărui gen și nume nu au fost dezvăluite încă.

Foto: Hepta.ro

