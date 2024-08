Cântăreața Halsey, detalii cutremurătoare despre sarcina pierdută pe scenă, în timpul unui concert: „Am sfârșit prin a-mi pune un scutec pentru adulți”

Halsey a detaliat experiența ei dramatică după ce a suferit un avort spontan în timpul unui concert susținut la începutul carierei. Artista, acum în vârstă de 29 de ani, a pierdut trei sarcini înainte de a împlini 24 de ani și de a fi diagnosticată cu endometrioză, afecțiune asociată cu probleme de fertilitate. Halsey a împărtășit detalii cu un puternic impact emoțional.

Cântăreața Halsey, detalii cutremurătoare despre sarcina pierdută pe scenă, în timpul unui concert

Artista Ashley Frangipane, cunoscută sub pseudonimul Halsey, a dezvăluit că a suferit trei avorturi spontane, dintre care două în același an, înainte de a deveni mamă în 2021.

„Am pierdut sarcina în timpul unui concert. Începusem să o pierd înainte de spectacol, dar eram într-o poziție foarte dificilă, pentru că era foarte devreme în cariera mea și erau multe implicații. Exista un partener corporativ, exista un partener mai mare, o entitate media, dar mai important decât asta pentru mine, existau o mie de copii care așteptaseră toată ziua să înceapă spectacolul și să mă vadă”, a povestit Halsey, în podcastul „She MD”.

Cântăreața a dezvăluit că nu a avut timp să proceseze tragedia în timp real înainte de a susține un spectacol de 45 de minute. „Am sfârșit prin a-mi pune un scutec pentru adulți”, a mai spus.

„M-am dus și am susținut spectacolul. Am plecat de pe scenă și am vomitat în parcare. M-am dus la un hotel și mi-a fost rău toată noaptea. Îmi amintesc că stăteam în cadă pentru că nu știam ce să fac cu sângele. Iertați-mă că sunt atât de explicită“, a continuat.

„Am avut o mulțime de sentimente complexe. Ușurare, dar și confuzie și vinovăție și, de asemenea, durere”

Halsey, care nu-și lansase încă albumul de debut în momentul în care a pierdut prima sarcină, a detaliat urmările acelei experiențe dramatice. În ziua imediat următoare, Halsey trebuia să o ia din nou din loc.

„Nici măcar nu știam cu cine să vorbesc”, a explicat. „Nu știam ce să fac. A fost un avort spontan. Am avut două în același an. Îmi amintesc că mă gândeam: «Am 20 de ani. Ar trebui să fiu capabilă să port un copil». Nu voiam să fiu însărcinată. Eram foarte implicată în cariera mea. Așa că am avut o mulțime de sentimente complexe. Ușurare, dar și confuzie și vinovăție și, de asemenea, durere”, a mai povestit.

Deși nu era pregătită să devină mamă, Halsey s-a întrebat care este motivul pentru care nu poate duce o sarcină la termen. Această întrebare a îndreptat-o spre medici, care au diagnosticat-o, în cele din urmă, cu endometrioză. Endometrioza este o afecțiune dureroasă asociată cu infertilitatea. Aceasta se manifestă prin prezența țesutului care se află în mod normal în uter, în afara lui.

După diagnostic și urmând sfaturile medicilor, Halsey a reușit să-l conceapă pe fiul ei, Ender. Artista a devenit mamă pentru prima oară în vara anului 2021, alături de fostul iubit, producătorul Alev Aydin (41 de ani). Fiul lor, Ender Ridley Aydin, a împlinit 3 ani pe 14 iulie.

Halsey și Alev Aydin s-au despărțit în 2023. În prezent, cântăreața formează un cuplu cu actorul din serialul Nickelodeon „Victorious”, Avan Jogia (32 de ani).

Halsey, diagnosticată cu patru sindroame, Lupus și o boală rară

În 2022, Halsey a fost diagnosticată cu sindromul Ehlers-Danlos, sindromul Sjogren, sindromul de activare a celulelor mastocitare și sindromul tahicardiei posturale ortostatice (POTS).

Sindromul Ehlers-Danlos include un grup de tulburări ereditare care afectează pielea, articulațiile și pereții vaselor de sânge. Sindromul Sjogren este o boală cronică autoimună în care glandele care secretă fluide (ex.: glandele salivare sau lacrimale) sunt atacate și distruse de către propriul sistem imunitar. Sindromul de activare a mastocitelor include cazuri repetate de anafilaxie, iar POTS este o tulburare de circulație a sângelui.

Cântăreața, care folosește pronumele ei/ele, a dezvăluit recent că a fost diagnosticată cu afecțiunea autoimună Lupus LES și cu o boală rară numită tulburare limfoproliferativă cu celule T, caracterizată prin supraproducția de limfocite.

Foto: Instagram/@iamhalsey

