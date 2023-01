Șerban Copoț, mesaj emoționant pentru soția sa: „Te am pentru tot restul vieții, nu doar până la următoarea criză de vârstă”

Șerban Copoț i-a transmis un mesaj emoționant soției sale, Roxana, cu ocazia zilei de naștere a acesteia.

Cei doi formează un cuplu de aproape 17 ani, însă Roxana este o persoană discretă, care a ales să stea departe de lumina reflectoarelor.

Șerban Copoț, mesaj emoționant pentru soția lui

Șerban Copoț vorbește foarte frumos despre cea care i-a dăruit trei copii, de fiecare dată când are ocazia. La fel a făcut și de data aceasta, într-o postare pe rețelele de socializare.

Cu ocazia zilei de naștere a Roxanei, Șerban a vrut să îi transmită soției sale un mesaj plin de iubire.

„La multi ani, puiule! În mod normal nu sunt genul care să îşi arate sentimentele în public, însă, când e vorba de tine, nu mai am nici o ruşine. Am aşa, din când în când, câte un sentiment de bucurie când mă gandesc cât de norocos sunt că te am. Mă apucă aşa din senin şi îmi aruncă pe față un zâmbet hoț, de parcă aş avea toți sacii în căruță”, a scris artistul pe Instagram, unde a postat și câteva fotografii cu Roxana.

„Şi te am pentru tot restul vieții, nu doar până la următoarea criză de vârstă. Pentru că… am fost făcuți unul pentru celălalt. Pentru că… dragostea nu durează doar 3 ani. Pentru că… îmi ştii toate defectele şi cu toate astea nu ai fugit. Pentru că… mi-ai dăruit o familie pe care o creştem şi o ocrotim împreună dar mai ales pentru că eşti jumătatea mea. Jumătatea aia bună. La mulți ani jumătatea mea cea bună”, a mai scris Șerban Copoț în mesajul adresat soției sale.

Cum s-au cunoscut Șerban și Roxana

Șerban Copoț și Roxana formează un cuplu din anul 2006 și spune, prezentatorul de la iUmor, că a fost dragoste la prima vedere.

„Ea era model şi eu artist. Ne-am cunoscut la un eveniment unde ea era pe podium şi noi trebuia să cântăm. O singură dată a trebuit să ni se întâlnească privirile şi parcă am ştiut că e ceva special acolo. Restul a venit de la sine”, spunea în urmă cu câțiva ani Șerban Copoț pentru Viva.

Au devenit părinți pentru prima dată în anul 2011, când a venit pe lume Tudor. În 2016 s-a născut al doilea copil al cuplului, Alex, iar fetița lor, Luna, a apărut în noiembrie 2020.

Deși acum familia lor este completă și fericită, Șerban Copoț și Roxana au trecut și printr-un moment mai dificil. În iunie 2015, soția prezentatorului a pierdut o sarcină.

„Astă vară, mai exact in iunie, Roxana a pierdut o sarcină, lucru care ne-a descumpănit cumplit, dar nu ne-a făcut să renunţăm. Şi uite că Dumnezeu ne-a ajutat. E evident că am devenit superstiţioşi şi nu am mai anunţat pe absolut nimeni”, povestea atunci Șerban pentru Click.

