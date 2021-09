Șerban Copoț, confesiuni despre viața de familie: „Soția are, de fapt, patru copii”

Șerban Copoț, alias Hienă din fosta trupă „Animal X”, și soția sa, Roxana, formează un cuplu discret și au o familie numeroasă. Artistul a aflat că va deveni tată pentru a treia oară exact când a început pandemia de COVID.

Ce doi au împreună doi băieți și o fetiță: pe Tudor (10 ani), Alex (cinci ani) și pe Ada-Noelle (nouă luni). Inclusiv artistul provine dintr-o familie cu patru frați, fiind cel mai mic dintre ei. Șerban Copoț și Roxana formează un cuplu de peste un deceniu, iar acum șase ani și-au spus „Da!”, devenind soț și soție.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, artistul a vorbit deschis despre viața de familie.

„Mie (n.r. copiii) mi-au schimbat viața radical (…). Sunt mult mai rapid la schimbat, te înveți cu manevre. Ea (n.r. soția) are, de fapt, patru copii. La primul dintre ei, nu am avut nimic din ce nu am putut să fac. Eu am fost primul care i-a făcut băiță. Noi i-am crescut singuri, fără bone, fără bunici. Asta ne-am dorit, ne-am asumat”, a explicat Șerban Copoț.

Cântărețul a făcut parte din formația de pop/dance „Animal X” în perioada 1999-2005, unde împreună cu celelalte două voci, Vierme (Laurențiu Mihai Penca) și Șopârlă (Alexandru Sebastian Salaman) au făcut furori cu piesele lor muzicale. Șase ani în care au fost în topul celor mai ascultate trupe, apoi au ales să se ducă spre zona de underground, fără să mai aibă legătură cu muzica comercială.

Acum, Șerban Copoț face tabere cu copii între 8 și 15 ani, a scris o carte special pentru ei, urcă pe munte, iar dorința sa a fost ca și fiii lui să-i urmeze exemplul și anume să exploreze natura. În 2013, a intrat în televiziune, prezentând de-a lungul timpului mai multe emisiuni de la Antena 1, inclusiv iUmor.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.