Șerban Copoț, revoltat după ce a fost criticat că are prea mulți copii. „Tac de prea mult timp!” Reacția prezentatorului de la iUmor

Șerban Copoț (39 de ani) a vorbit în mediul despre un subiect delicat care l-a deranjat în ultima vreme. Fostul membru al trupei “Animal X” s-a declarat revoltat că se întâmplă adesea ca oamenii să-l întrebe de ce a făcut atâția copii. Mai mult, spune Șerban, unii i-ar fi criticat decizia de a avea o familie numeroasă.

Șerban este căsătorit cu soția sa, Roxana, de 15 ani și împreună au trei copii – Tudor (11 ani), Alex (6 ani) și Ada-Noelle (2 ani).

Sătul de părerile oamenilor legate de un subiect atât de personal cum este familia, Șerban a răbufnit în mediul online.

Pe pagina lui de Facebook, prezentatorul de la iUmor a postat un mesaj plin de “revoltă” cum îl numește chiar el, despre acest subiect.

Hai să vă mai plictisesc cu un text de-al meu pe revoltă.

Aud din ce in ce mai des pe lângă mine: „Copii? De ce ai făcut, măh, copii? Hai, zi, nu-i aşa că e greu? Şi tu când te mai distrezi? Ce?!? Nu mai faci ce vrei? What? Da’ eu vreau să văd lumea, frate! Să fiu liber! Ok, omule! Dar daca eşti aşa fericit cu alegerile tale de ce mă priveşti pieziş?

Noi ăştia cu copii mai mulți, şi, culmea, toți la aceeaşi adresă, suntem puşi sub o lupă aparte, de old-school, de – ăia cu puradei – și-a început Șerban Copoț mesajul.