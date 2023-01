Sarah Michelle Gellar nu îi permite fiicei sale să joace în filme: „Nu cât timp locuiește sub acoperișul nostru”

Sarah Michelle Gellar refuză să își lase fiica în vârstă de 13 ani să joace în filme sau seriale până ce nu va împlini 18 ani și nu va mai locui cu părinții ei.

Actrița în vârstă de 45 de ani are doi copii cu soțul ei, Freddie Prinze Jr (46 ani), Charlotte, de 13 ani, și Rocky, de 10 ani.

Sarah Michelle Gellar refuză să își lase fiica să devină actriță până la majorat

Sarah Michelle Gellar, care a devenit cunoscută datorită rolului din serialul „Buffy, spaima vampirilor”, a dezvăluit într-un interviu acordat Hollywood Reporter că i-a impus niște reguli legate de actorie fiicei sale.

„Mă sperie îngrozitor? Ei bine, avem niște reguli bine stabilite. Nu se poate afla în fața unei camere de filmat până nu va termina liceul”, a declarat actrița.

„Îmi spune că este nedrept, că eu am fost actriță de mică. Da, am fost, dar eu nu am fost copilul a doi părinți faimoși”, a explicat Sarah Michelle Gellar.

Gellar și-a început cariera în televiziune și a cunoscut faima în adolescență, când a primit rolul lui Buffy din serialul de succes „Buffy the Vampire Slayer”.

Vedeta a precizat că nu își va împiedica fiica să meargă pe urmele ei, însă nu o va lăsa să facă acest lucru cât timp „locuiește sub acoperișul nostru”.

„O las mereu să meargă pe platoruile de filmare. Dar nu se va afla în fața unei camere cât timp locuiește sub acoperișul notru. Vor fi diferite așteptări de la ea, așadar trebuie să învețe totul mai întâi”, a subliniat actrița.

Ce reguli i-a impus actrița fiicel sale, Charlotte

Pe lângă faptul că nu îi permite lui Charlotte să ajungă în fața camerelor de filmat ăână la majorat, Sarah Michelle Gellar a dezvăluit că nu își lasă fata cea mare nici să folosească rețelele de socializare.

Cel puțin, nu până când va fi suficient de mare pentru a înțelege ce înseamnă să ai acces la o astfel de platformă.

„Fiului meu nu-i pasă. Nu este lumea lui. Dar cu sigurnață este ceva despre care vorbesc cu fiica mea. Este o conversație în continuă evoluție”, a subliniat actrița.

„Evident va veni o vreme când nu îi voi mai putea spune nu deoarece o voi ține departe de modul de comunicare al generației ei. Dar tot trebuie să aștept până în momentul în care ea va înțelege permanența a ceea ce pune acolo”, a explicat Sarah Michelle Gellar.

Actrița a mărturisit că cei doi copii ai ei îi consideră pe ea și pe Freddie Prinze Jr, „cei mai stricți” părinți.

„Copiii noștri nu au conturi pe rețelele de socializare. Li se permite să se mai uite pe telefoanele noastre. Câteodată, ne spun: „sunteți cei mai stricți părinți”(…) NU suntem răi; nu suntem stricți în mod inutil, dar avem reguli. Și în același mod în care eu respect codul meu de reguli, același lucru îl aștept de la copiii noștri”, a mai spus Sarah Michelle Gellar.

