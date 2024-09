Raluca Moianu va deveni bunică. Fiica ei de 19 ani, Mara, s-a căsătorit civil și a anunțat sexul bebelușului

Fiica Ralucăi Moianu s-a căsătorti civil. În vârstă de 19 ani, Mara și-a oficializat relația cu iubitul ei Virgil Boglea în cadrul unui eveniment discret ce a avut loc în acest weekend.

Mara s-a căsătorit cu iubitul ei în weekend

Mara Ilinca Ancuța, fata celebrei prezentatoare de televiziune Raluca Moianu (55 de ani), s-a căsătorit civil cu Virgil Boglea (33 de ani) pe 28 septembrie 2024. La frumosul eveniment au fost prezenți apropiații familiei. Pentru superbul moment, Mara a îmbrăcat o rochie ivoire din dantelă, mini, cu umerii goi, asortând-o cu o pereche de sandale și un buchet cu flori albe. Mirele a purtat un costum maro, elegant, cu o eșarfă la gât. Ținuta Ralucăi Moianu a fost, de asemenea, spectaculoasă, jurnalista alegând o fustă albastră, o bluză elehgantă asortată și patofi negri.

„Ea e totul pentru mine. My Precious. Să fiţi fericiţi! Să vă iubiţi mereu!” – a transmis jurnalista pe rețelele de socializare în dreptul unor fotografii de la frumosul eveniment.

Fiica Ralucăi Moianu este și însărcinată, așa că ea și Virgil au anunțat că vor avea un băiețel.

Tatăl Marei a murit când fata avea 13 ani





Raluca Moianu și-a pierdut soțul în urmă cu șase ani, pe când Mara avea 13 ani. Momentul a marcat-o pe tânără și a apropiat-o și mai tare de mama ei.

„Avea 13 ani. A fost foarte foarte complicat, dar ne-am avut una pe alta. M-am adaptat situației, eu am apelat și la un psiholog. Am vrut să o duc pe Mara la psiholog, dar ea nu a vrut. Mi-a zis că vorbeste cu mine orice și am fost întotdeauna foarte deschise”, a mărturisit jurnalista, anul trecut.

Anul trecut, Raluca Moianu vorbea despre cum ar trebui să fie viitorul ei partener.

„Mara mea are 18 ani acum, este o domnișoară în toată firea. Se pregătește să intre la facultate. Pot comunica orice cu ea și nu avem problemele. Probabil că orice viitor partener o să fie lângă mine, Mara o să fie de acord. Dar eu nu caut un bărbat în mod special, am spus doar că sunt deschisă spre a avea o relație și dacă Dumnezeu vrea asta eu nu o să mă opun.

Îmi doresc ca viitorul bărbat care o să fie lângă mine să fie un gentleman, mai exact să fie un bărbat educat, să am ce să comunic cu el și să rezonăm. Eu sunt iubitoare de teatru, de spectacole de balet, deci se înțelege cam cum trebuie să fie bărbatul de lângă mine”, a explicat Raluca Moianu.

Foto – Instagram / Facebook

