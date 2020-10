Dramatica poveste de viață a lui Clotilde Armand

Clotilde Armand, europarlamentatul USR, are o poveste de viață emoționantă.

În vârstă de 47 de ani, Clotilde s-a născut în Franța şi este, de profesie, inginer. Europarlamentarul USR s-a stabilit în România în anul 1999, după ce s-a căsătorit cu Sergiu Moroianu, român pe care l-a cunoscut pe vremea când studiau amândoi la Institutul de Tehnologie Massachusetts.

În urmă cu câțiva ani, Clotilde a publicat o carte autobiografică, intitulată „Am ales România. Povestea mea”, în care vorbește deschis despre lucrurile care i-au marcat existența. Povestea lui Clotilde Armand nu este, așa cum și-ar închipui mulți, una de basm.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

Clotilde Armand și Sergiu Moroianu au în prezent patru copii, un băiat și trei fete, dar familia ei a trecut prin două tragedii pe care niciun părinte nu ar trebui să le trăiască vreodată.

„Cand s-a născut Ondine, am înțeles ca toți bebelușii mei vor semăna între ei. Numai prin felul în care îi înfășam ca bebeluși îi vom recunoaște mai târziu în poze. Când am venit vara, am plecat la părinții mei să o botezăm pe Ondine. Eram toți fericiți, am mâncat drajeurile tradiționale, cum este obiceiul la botezuri în Franța. O săptămână mai târziu, Ondine nu s-a mai trezit din somn. Se apropia de patru luni. Medicii au făcut o autopsie completă și concluzia a fost că a murit de sindromul morții subite a sugarului. A fost primul nostru șoc puternic din viață. Nici nu știam că se poate întâmpla acest lucru”, a mărturisit Clotilde Armand în cartea sa.

Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O găsești AICI.

Câțiva ani mai târziu, franțuzoaica de cetățenie română și-a mai pierdut un copil.

„Preadolescența era greu de gestionat pentru noi, părinții. Dorința Clarei de libertate… Voia să aibă opiniile ei și să se ducă liberă oriunde. Magazinul ei favorit la Versailles era o librărie, în care găseai și cărți, și hârtie colorată, și creioane… Clara își petrecea mult timp acolo să-și aleagă lecturile… A fost pe 26 septembrie, în jurul orei 18:00. Pe un imens bulevard care ține de la castel până la ieșirea din oraș spre Paris. A fost lovită de un motociclist care se grăbea. Avea o motocicleta Mitsubishi, cea mai puternică de pe piața, așa mi-a spus politistul. Era singura traversare pe care Clara trebuia să o facă în fiecare zi. Motociclistul se grăbea spre avocatul lui pentru procesul de divorț. Avea 32 de ani și doi copii. A vrut s-o evite pe Clara când a văzut-o în fața lui pe trecerea de pietoni. O spun pentru copiii lui. Vreau să știe acest lucru. A încercat. Prea târziu. Prea repede. 100 de kilometri pe oră, la atât i-a fost estimată viteza. Au murit amândoi în fața tuturor elevilor și studenților care se găseau în jur. La doi pași de casa”, povetește Clotilde Armand.

Surse foto – Facebook/Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro