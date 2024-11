Oana Zăvoranu, mesaj emoționant pentru Alex Ashraf, de ziua lui. Soțul vedetei a împlinit 37 de ani. Ce diferență de vârstă este între ei

Oana Zăvoranu a publicat un mesaj emoționant în mediul online, cu ocazia aniversării de 37 de ani a soțului ei, Alex Ashraf, de pe 31 octombrie. Oana și Alex au fost la un pas de divorț anul trecut, din cauza infidelității. Citește în continuare pentru a vedea ce diferență de vârstă există între cei doi.

Soțul Oanei Zăvoranu, Alex Ashraf, a împlinit 37 de ani

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf formează un cuplu de aproximativ 11 ani. Cuplul a fost la un pas de divorț anul trecut, din cauza infidelității lui Alex. Actrița din „Numai iubirea” a găsit puterea de a-și ierta soțul, a cărui aniversare de 37 de ani a sărbătorit-o pe 31 octombrie.

„Astăzi este ziua ta, iubitul meu. Sunt multe lucruri pe care simt să ți le doresc și transmit. În primul rând să fii sănătos, la minte și la trup, să îți devină realitate toate dorințele sufletului tău, să îți văd zâmbetul frumos din ce în ce mai des, să știi și să simți cât este de iubit de mine și de familia noastră mică și frumoasă, să ai încredere în Dumnezeu că totul o să fie bine, să știi că în mine ai cel mai bun și loial om pe care te poți bizui în viață și că împreună putem și vom muta munții. Te iubesc infinit azi, mâine, toată viața. La mulți ani, soțul meu iubit. Oana și familia”, a fost mesajul Oanei Zăvoranu pentru soțul ei, Alex Ashraf.

Citește și: Oana Zăvoranu și-a pierdut casa în instanță. Decizia luată de Înalta Curte de Casație e definitivă

Ce diferență de vârstă este între ei

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au cunoscut într-o perioadă întunecată din viața actriței, o perioadă în care nu mai credea în iubire. Oana și Alex sunt împreună din 2013 și s-au căsătorit după trei ani de relație, pe 9 septembrie 2016. Nași le-au fost Silviu Prigoană și actuala lui parteneră de viață, Mihaela.

Între fosta prezentatoare de televiziune și soțul ei este o diferență de vârstă de 14 ani. Anul acesta în iulie, Oana Zăvoranu a împlinit 51 de ani.

Citește și: Alex Ashraf a povestit cum a ajuns să o înșele pe Oana Zăvoranu: „Au găsit punctul sensibil”

Cum a aflat Oana Zăvoranu că Alex Ashraf o înșela

La finalul anului trecut, Oana Zăvoranu a spus cum a găsit puterea să-și ierte partenerul de viață pentru infidelitate. Mărturisirea a venit ca răspuns la curiozitatea unui urmăritor de pe Instagram.

„Pentru că este iubirea vieții mele și sufletul meu pereche. Pentru că am simțit că și el își dorește asta mult. Pentru că Dumnezeu ne-a unit și pentru că nu mor vulturii când vor fluturii”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.

Citește și: Cât costă o pereche de blugi marca Oana Zăvoranu. Vedeta și-a lansat prima colecție de haine

„Am avut o discuție.”

Actrița a aflat că soțul ei o înșela după ce a constatat că începeau să lipsească bani din casă. Ulterior, Alex Ashraf a depus actele de divorț, după ce s-ar fi mutat cu amanta. În cele din urmă însă, după multe discuții, Oana și Alex au ajuns la concluzia că încă se iubesc și au mai dat o șansă relației lor.

„Da, m-am împăcat cu diva, normal. (…) Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun. Am avut o discuție. Am vorbit în toată perioada asta, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat. Simplu, am renunțat la divorț și sunt acasă lângă soția mea, definitiv și irevocabil. Mi-am retras acțiunea de divorț. Doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat, se împacă și trec peste orice popas”, a declarat Alex Ashraf, la „Xtra Night Show”.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News