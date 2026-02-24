Matilda Pascal‑Cojocărița este din nou bunică, la 67 de ani. Nora sa, Georgiana Păduraru, a adus pe lume o fată de Dragobete. „Viața ne-a dăruit un miracol!”

Matilda Pascal‑Cojocărița (67 de ani) trăiește din nou o bucurie imensă în familie, după ce nora ei, solista de muzică populară Georgiana Păduraru, a adus pe lume primul ei copil. Micuța Adela‑Maria s-a născut chiar de Dragobete, transformând ziua într-una cu adevărat specială pentru întreaga familie.

Un nou membru în familia Matildei Pascal‑Cojocărița

Nașterea a avut loc la o clinică privată din Bistrița, unde Georgiana Păduraru a devenit mamă pentru prima dată. Fetița, perfect sănătoasă, a venit pe lume prin cezariană, având 3.850 kg și 54 de centimetri.

Proaspătul tătic, violonistul Horațiu Cigu, a confirmat emoționat vestea pentru Viva.ro: „Fetița noastră s-a născut la Bistrița, la o clinică privată, și a venit pe lume azi, prin cezariană. A avut la naștere 3.850 kg și 54 de centimetri. Este bine. S-a născut fără probleme. Sunt bine amândouă. Și Georgiana se simte bine după cezariană. Doamne, Doamne a avut grijă să fie bine.”

Acesta a postat și pe Instagram o primă fotografie cu micuța. „Astăzi, viața ne-a dăruit un miracol. Adela-Maria a venit pe lume într-o zi cu totul specială – Dragobetele, ziua dragostei. O zi care pentru noi înseamnă și mai mult, pentru că tot astăzi, acum doi ani, am avut prima întâlnire cu mama ei, cu femeia care avea să-mi schimbe viața.

Georgiana, îți mulțumesc pentru iubire, pentru puterea ta și pentru acest dar minunat.Bine ai venit, Adela-Maria. Te așteaptă deja două inimi care te vor iubi din prima clipă și pentru totdeauna: Miriam și Petru” – a transmis în dreptul fotografiei.

La rândul ei, tânăra mămică a transmis primele impresii: „Am născut la Bistrița, prin cezariană. Fata este foarte bine, sănătoasă și ne bucurăm mult.”

Matilda Pascal‑Cojocărița are o familie superbă

Matilda Pascal‑Cojocărița mai are nepoți atât de la fiul ei, Alin, cât și de la Horațiu, din prima căsătorie, însă venirea pe lume a micuței Adela‑Maria a adus o emoție aparte. Artista a fost extrem de apropiată de nora ei încă de la început, iar relația lor s-a consolidat în timp.

În 2024, chiar de ziua de naștere a Matildei, Horațiu Cigu și Georgiana Păduraru s-au căsătorit civil, un moment care a emoționat-o profund pe interpretă. „A fost o zi frumoasă. M-am bucurat mult pentru ei. Sunt o pereche frumoasă și le doresc să fie fericiți”, declara artista pentru aceeași sursă amintită anterior.

Tot Matilda a fost cea care a introdus-o pe Georgiana în lumea artistică, prezentând-o publicului la Festivalul de Folclor de la Mamaia 2024, unde au și cântat împreună.

Matilda Pascal‑Cojocărița, dezvăluiri dureroase despre relația cu soacrele

Matilda Pascal‑Cojocărița a vorbit deschis despre un capitol sensibil din viața ei de familie, dezvăluind modul în care a gestionat relațiile cu soacrele și cu nurorile sale. Artista spune că nu a fost niciodată „favorizată” de soacre, deși inițial era considerată potrivită pentru fiii lor și a explicat faptul că atitudinea acestora s-a schimbat în timp, generând momente tensionate și lecții importante despre răbdare, diplomație și echilibru în familie.

„Soacrele mele nu prea m-au iubit, deși la început mi-au spus că sunt potrivită pentru băieții lor. Dar, după aceea, ele nu m-au mai iubit, nu știu de ce. Nici nu m-au mai primit în curte. De ce? Nu știu. Numai ele știu. Nu le-am întrebat niciodată” – a recunoscut artista anul trecut.

