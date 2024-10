Larisa Udilă și Alexandru Ogică și-au organizat nunta în doar trei săptămâni! Imagini superbe de la eveniment: „Un vârtej de emoții și surprize”

Larisa Udilă și Alexandru Ogică s-au căsătorit religios marți, 22 octombrie, înconjurați de toți cei dragi lor. A doua zi, fostul jucător de fotbal și-a sărbătorit aniversarea de 28 de ani. Vezi imaginile superbe de la nunta cuplului în galeria foto de mai jos!

Larisa Udilă și Alexandru Ogică și-au organizat nunta în doar trei săptămâni

Larisa Udilă și Alexandru Ogică au făcut cununia religioasă pe 22 octombrie, după un deceniu de relație. Perechea s-a căsătorit civil în iunie 2021, înainte de nașterea fiului lor, Milan, din luna august a aceluiași an.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a publicat primele imagini de la nuntă pe 23 octombrie, alături de un mesaj emoționant.

„22 octombrie 2024 – o zi binecuvântată, plină de magie pentru noi”, și-a început Larisa mesajul.

„Ieri, am avut onoarea și bucuria de a ne jura iubirea eternă în fața lui Dumnezeu, moment la care am visat toată viața! A fost cea mai frumoasă zi, un vis devenit realitate, înconjurați de cei mai dragi oameni. De la prima clipă în care m-am pregătit și până când am pășit afară din biserică, lacrimile de bucurie nu s-au oprit. Am simțit o emoție profundă, o bucurie copleșitoare, iar inima mea era plină de recunoștință”, a mai scris influencerița pe Instagram.

„Un vârtej de emoții și surprize.”

Până acum, Larisa Udilă a publicat doar două imagini de la eveniment. Una cu ea și cu soțul ei în fața bisericii, după cununia religioasă, și alta cu ea înainte să îmbrace rochia de mireasă.

„Mi-am dorit din suflet să am alături fiecare persoană iubită, pentru că viața este atât de imprevizibilă și aceste momente prețioase sunt de neînlocuit. Astăzi, continuăm povestea noastră de iubire cu o petrecere de suflet, pentru că, fiind miercuri și post, nu am putut sărbători cununia religioasă astăzi. Abia aștept să vă împărtășesc toată povestea noastră și cum, într-un vârtej de emoții și surprize, am reușit să organizăm nunta în doar trei săptămâni! Un vis împlinit, născut din iubire”, a continuat mesajul Larisei.

Larisa Udilă a pierdut cea de-a doua sarcină

Vara aceasta, Larisa Udilă anunța în mediul online că a pierdut cea de-a doua sarcină. Fosta vedetă de la Kanal D și soțul ei își imaginau că vor avea o fetiță, înainte să afle, la un control de rutină, că inima bebelușului lor nu mai bătea. Alături de Larisa erau atât soțul ei, cât și fiul lor, Milan.

Larisa a publicat pe Instagram o filmare surprinsă chiar înaintea controlului la care a aflat că a pierdut copilul. Modelul a publicat și o fotografie cu Milan plângând, ca reacție la lacrimile ei după aflarea veștii dureroase, dar și mai multe filmări de când i-a anunțat pe cei dragi că urma să devină mamă din nou.

„Mă învinuiam pentru tot.”

„În prima săptămână, m-am simțit distrusă și mă învinuiam pentru tot. Astăzi, cu mâna pe inimă, pot spune că noi, femeile, suntem cele mai puternice ființe de pe pământ, capabile să trecem prin situații atât de dureroase”, a scris Larisa la acea vreme.

„Cred cu tărie că nimic nu este întâmplător. Dumnezeu a avut un motiv pentru care ne-a oferit această încercare. Cu timpul, m-am împăcat cu ideea”, a mai scris Larisa pe Instagram.

