Despărțire cu scandal. Sebastian și Roberta de la „Casa Iubirii” au pus punct relației, deși el plănuia să o ia de soție

Roberta și Sebastian s-au despărțit cu scandal la scurt timp după descalificarea din Casa Iubirii. Cei doi și-au aruncat vorbe grele și acuze unul altuia.

Roberta și Sebastian au avut o relație complicată în timpul show-ului matrimonial de la Kanal D, iar colegii de competiție erau aproape siguri că povestea lor nu va avea un final fericit. După descalificarea din emisiune, Roberta și Sebastian s-au despărțit cu mare scandal, iar el afăcut o serie de acuzații dure la adresa fostei sale iubite, spre surprinderea tuturor.



„Am pus punct, îi asum. A ieșit să fac publică situația asta. Femeia și-a șters pozele și mi-a dat block de aseară, asta am făcut și eu acum. Deci, pentru mine, asta a fost maxim. Am vrut să fac un gest, cel mai important din viața mea. Am vrut să o cer de femeie.

Fraților, vreau să vă zic că, chiar dacă mă fac de râs, îmi asum. Vă spun sincer că de astăzi încolo, eu nu mai am absolut nicio treaba cu ea, ca să știți. Astăzi mi s-au demonstrat foarte multe situații. Tu n-ai cum să vii după opt luni de relație să mă judeci că eu nici măcar nu sunt tată. Auzi că „Tu nici măcar nu te numești tată”.

Păi nu mă numesc tată pentru că am vrut să am liniște cu tine. De aia nu mă numesc tată? Tu vii după o ceartă și-mi spui: „Tu nici măcar nu ești tată.” Îmi pare rău că am ajuns să fac treaba asta, mă jur. Îmi pare rău că am ajuns să fac treaba asta pe live, dar vă spun sincer”, a spus Sebastian, în timpul unui live pe TikTok.

Ce l-a deranjat pe Sebastian la Roberta

Sebastian are o fiică din fosta căsnicie și s-a supărat pe Roberta pentru aceasta a spus că nu știe cum să fie tată. În plus, tânărul susține că din cauza Robertei el nu își poate vedea fetița, pentru că ea este foarte geloasă pe fosta lui soție.

„Nu puteam să o caut, să-mi văd fata pentru că ea era foarte geloasă. Ea era foarte geloasă, dar nu veni și mă judecă că nu sunt tată. Sunt tată, am dat viață la un copil, nu mă judeca. Dacă ai fost femeia mea, ține-mă, susține-mă frumos, nu arunca cu noroi după mine. Ți-am fost acolo și puteam să-ți fiu în continuare, dar nu ai știut să-ți ții aproapele.

Te-ai sabotat și ți-ai pus frână singură, de fiecare dată, la multe chestii. Și o să ajungi la vorbele mele, o să vezi. Nu mai vreau să mai am vreo treabă cu ea, vă spun sincer”, a mai spus fostul concurent de la Casa Iubirii.

Foto – capturi video

