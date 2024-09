Cum arata casa din Dobrești în care Bodo de la „Proconsul” locuiește cu familia lui. „Am dat de gustul libertăţii!”

Bogdan Marin, cunoscut drept „Bodo” în lumea muzicii, s-a mutat de ceva timp cu familia în județul Argeș, departe de aglomerația, agitația și poluarea din Capitală. Solistul trupei Proconsul, soția sa, Loredana, și cei doi băieți, locuiesc într-o casă cochetă aflată în Dobrești-Argeș.

Cum arata casa din Dobrești în care Bodo locuiește cu familia lui

Bodo și familia au renunțat la viața de oraș încă din timpul pandemiei și și-au găsit liniștea și confortul de care aveau nevoie într-o localitate din județul Argeș, în comuna Dobrești, aflată la circa 40 de kilometri de Pitești. Acolo au o casă cu etaj, prevăzută cu o curte spațioasă și loc de joacă pentru copii. Locuința este amenajată în modern, dar în ea se regăsesc și unele elemente decorative rustice.

Vezi în GALERIA FOTO cum arată casa de la țară în care Bodo locuiște cu familia.

Bodo și soția sa, dar și alți voluntari, au închiriat o fostă discotecă din comună și au transformat-o într-un spațiu dedicat copiilor.

„Bucureşteni fiind, când am dat noi de gustul libertăţii, am decis să rămânem definitiv în Dobreşti-Argeş. Dar nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor, ci am decis sa ieşim din casă şi să facem lucruri bune pentru comunitate, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Am închiriat fosta discotecă din sat şi am transformat-o în atelier de joacă. Învăţam copiii să fie adulţi responsabili.

Învaţă să gătească, să dăruiască, să lege prietenii sănătoase, să fie altruişti, să-şi onoreze părinţii etc. Formăm caractere integre, acesta este motto-ul nostru. A fost Dumnezeu cu noi, că prea s-au legat toate“, a povestit soția artistului, potrivit adevărul.ro.

“Atelierul de joacă” este un proiect de suflet al artistului, de care este foarte mândru. „Nu aş fi putut face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu şi al celor care au crezut în proiect. Sper să aibă viaţă lungă Atelierul de Joacă, să vină aici copii veseli şi dornici de prieteni“, a spus muzicianul.

Bodo a suferit un infarct miocardic în 2020

Artistul a trecut printr-un moment foarte delicat în urmă cu patru ani, când a suferit un infarct miocardic acut și a avut nevoie de o operație de urgență.

„M-am simțit rău acum vreo trei săpătămâni. Am suferit un infarct miocardic acut. L-am dus pe picioare două zile jumătate. Am fost operat de urgență, apoi, angioplastie, mi-a fost desfundat vasul acela și mi s-au montat trei stenturi. M-am simțit foarte bine după aceea.

Ieri am revenit la spital pentru al patrulea stent. După intervenția de ieri, s-a constatat că nu mai e nevoie de cel de-al patrulea stent, organismul a răspuns foarte bine la medicație și pentru că am lăsat țigările. Sunt fericit că m-am lăsat de fumat și mă simt foarte bine acum”, spunea Bodoa acum câțiva ani.

