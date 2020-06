Bodo de la Proconsul, dezvăluiri despre adopția copiilor lui

Bogdan Marin, pe numele său adevărat, are 52 de ani și este tatăl a doi băieți: Daniel, în vârstă de 7 ani, și Filip, de 8 ani. Bodo și soția lui au luptat timp de patru ani pentru a-i avea alături de cei doi copii.

Cântărețul a vorbit despre acea perioadă dificilă în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de pe Antena 3.

„Noi ne-am dorit tare mult să schimbăm destinul unui copil. Aveam în casă și căței și papagali, o grămadă de animale și ne-am gândit că e normal să schimbăm destinul unui copil. Am pornit demersurile și nu a fost deloc ușor. Un an de zile am avut porți închise pe toate părțile, nu am găsit nicio oportunitate. După un an și jumătate, Dumnezeu ne-a orientat către Oradea și acolo, în loc de unul, am găsit doi frățiori, care nu puteau fi despărțiți la vremea respectivă și pe loc am acceptat să-i luăm pe amândoi, cu drag”, a povestit Bodo.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Bodo și soția sa, Loredana Marin.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro