Cum a învins Delia Budeanu cancerul. „Nu am făcut nici o chimioterapie. Nu eram internată în spital”

Delia Budeanu s-a stins din viață sâmbătă, 19 octombrie 2024, la vârsta de 78 de ani. Celebra și îndrăgita craincă de la TVR s-a luptat în trecut cu cancerul și a reușit să învingă boala nemiloasă, după ce a dus un „război infernal” cu ea.

Cum a învins Delia Budeanu cancerul

Delia Budeanu a aflat că are cancer la 47 de ani, în 1993. În urmă cu mai bine de 20 de ani, fost craincă de la TVR povestea într-un interviu acordat Eugeniei Vodă cum a reușit să treacă peste acea perioadă neagră din viața ei, mărturisind că a trecut cu bine peste cancer „neluând în seamă diagnosticul”.

„Am mai avut un război infernal pe care l-am trecut cu Radu, soțul meu, alături. Am avut un cancer infernal în ’93. Da, și pe acela l-am trecut, știți cum? Neluând în seamă diagnosticul. N-am crezut că este un diagnostic corect și m-am dus la un mare medic, după ce profesorul Tașcu m-a diagnosticat, după ce a avut loc operația. Neoplasm nu știu cum, la intestinul subțire. Nu am luat în serios. N-am dat doi bani, am zis că toată lumea se înșală. Am zis că eu nu pot avea așa ceva! Incredibil, mi-a ieșit!” a povestit Delia Budeanu în emisiunea „Profesioniștii” în 2002.

Fosta prezentatoare de televiziune a povestit apoi detaliat cum a renunțat la o pate din tratamentul de chimioterapie pentru că i-a fost foarte rău din cauza lui. Delia Budeanu spunea că s-a vindecat de cancer fără să fie internată în spital și luând doar un supliment pe bază de calciu ce făcea parte din tratamentul inițial de chimioterapie.

„La prima doză de chimioterapie mi-a fost foarte rău, încât am hotărât să scot două ingrediente și să las doar o componentă. Era un cocktail din trei. Două le-am scos, una am lăsat-o, aceasta din urmă avea calciu. Fără să știe nimeni, am aruncat două la gunoi și una o făceam. Nu a știut nimeni, iar biata asistentă nu a înțeles ce fac eu și ce se întâmplă.

Am făcut numai calciu timp de 6 luni, este incredibil. Nu am făcut nici o chimioterapie, nu mi-a căzut părut. Aveam joi, la ora 4 să mă duc într-un cabinet, singură, cu asistenta, să-mi fac o injecție, asta era chimioterapia. Făceam ambulatoiu. Nu, nu eram internată în spital, aștfel s-ar fi știut!” – a mai precizat fosta crainică de televiziune.

Delia Budeanu, mărturisiri emoționante despre viața personală

Tot în cadrul aceluiași interviu, Delia Budeanu a mai vorbit despre viața personală, amintind de mariajul ce a durat doar un an cu primul soț, dar și frumoasa poevste de dragoste trăită cu al doilea partener de viață.

„Mă căsătoresc cu doctorul Romulus Balaban și avem o fetiță, Diana. La mai puțin de un an, el vrea divorțul. A venit și a spus că s-a gândit și s-a gândit că îl încorsetează mariajul. Să nu mă supăr, că eu sunt un înger, să înțeleg că ține foarte mult la mine, dar el nu suportă rigorile mariajului și dus a fost. Și eu am rămas cu foștii socri și cu fetița mea și cu debutul la televiziune. Totul se întâmpla în ‘70. Atunci am crezut că mor”, a mărturisit Delia Budeanu.

După o pauză de 10 ani, în care nu a dorit să-și refacă viața sentimentală, a apărut în viața ei Radu Budeanu, cel de-al doilea soț.

„10 ani a fost un deșert sentimental, până când brusc a apărut Radu Budeanu, cu care am avut o relație magnifică. Când Radu a pierit. Soțul meu, Radu Budeanu, strălucitul ziarist… A dispărut, a plecat de acasă, după ce și-a faxat materialele, totul era perfect. Într-o zi de 18 decembrie a plecat de acasă și nu s-a mai întors (n.r. 18 decembrie 1997). Doi ani mi-au trebuit să înțeleg că el nu mai este. Am urât lumina soarelui, am urât tot ce era viu. Doi ani mi-au trebuit să înțeleg că el nu mai este în viață ” – a adăugat Delia Budeanu.

