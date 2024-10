Delia Budeanu a murit, dar rămâne vie în amintirea celor care au cunoscut-o. Ce omagii i-au adus Dana Budeanu și Cristina Săvulescu, fosta și actuala noră, dar și alte vedete

Delia Budeanu s-a stins din viață sâmbătă, 19 octombrie, la vârsta de 78 de ani. Fosta crainică de la TVR rămâne însă vie în amintirea tuturor celor care au cunoscut-o sau doar admirat-o pe micul ecran. Mai multe vedete, printre care și Dana Budeanu, fosta ei noră, și Cristina Săvulescu, actuala soție a fiului ei, i-au adus un omagiu fostei prezentatoare de televiziune.

Mesajele vedetelor după decesul Deliei Budeanu

Delia Budeanu va rămâne în memoria colectivă drept o prezență plină de grație pe micul ecran, o femeie discretă și inteligentă și, mai presus de toate, un om cu un caracter deosebit. Activă până în ultimul an de viață, Delia Budeanu doar ce a lansat, la începutul anului 2024, cea de-a doua carte a sa, „Jurnal. Rațiune și sensibilitate”, la Editura Curtea Veche. După decesul său, mai multe vedete i-au adus un omagiu pe rețelele sociale.

Dana Budeanu

Dana Budeanu a fost căsătorită mai mulți ani cu Radu Budeanu, fiul Deliei Budeanu. Creatoarea de modă și omul de afaceri au două fiice gemene împreună și au divorțat în urmă cu mai bine de un deceniu. După decesul fostei sale soacre, Dana Budeanu i-a adus un omagiu acesteia publicând pe conturile personale diverse apariții și interviuri de-ale sale.

Inițial a publicat un link către apariția Deliei Budeanu în emisiunea „Profesioniștii”. Apoi a publicat un interviu cu Delia Budeanu pentru Q Magazine. Au urmat două repostări, una a mesajului scris de premierul Marcel Ciolacu, iar alta cu mai multe fotografii cu Delia Budeanu din mai 2010, de la un dineu la Palatul Versailles. În dreptul tuturor postărilor, Dana Budeanu a pus un emoticon cu o inimă neagră.

Cristina Săvulescu: „Iubirea noastră va continua dincolo de această viață.”

Cristina Săvulescu este actuala soție a lui Radu Budeanu, fiul Deliei Budeanu. Creatoarea de modă și afaceristul au doi fii împreună, pe Petru și Pavel.

„Într-o zi vom dansa din nou împreună, în lumea de dincolo. Acesta nu este un rămas-bun pentru totdeauna, ci o promisiune că iubirea noastră va continua dincolo de această viață. Până ne vom revedea, te voi purta mereu aproape de inima mea, unde vei rămâne pentru totdeauna. Te iubesc, acum și pentru totdeauna!”, a scris Cristina Săvulescu în mediul online, după decesul soacrei sale.

Dana Războiu: „Te-ai dus și n-am apucat să îți spun cât de mult țineam la tine.”

Delia Budeanu și-a pus amprenta într-un mod pozitiv și în viața fostei prezentatoare de televiziune Dana Războiu. Aceasta din urmă regretă că nu a mai avut ocazia să-i spună fostei crainice cât de mult ținea la ea.

„Mă primeai în casa ta, duminica la masă, când aveam cea mai mare nevoie… Știi tu când… Și acum te-ai dus și n-am apucat să îți spun cât de mult țineam la tine. RIP (Rest in peace / Odihnească-se în pace) Delia Budeanu”, a scris Dana Războiu la Instagram Story.

Dan Negru: „Îi țin minte vorbele.”

Și Dan Negru a fost impresionat de eleganța Deliei Budeanu. Prezentatorul de la Kanal D a rememorat momentul în care el și fosta știristă s-au cunoscut.

„«Când vor trece anii peste tine o să-ți găsești liniștea. Atunci o să-ți găsești și eleganța» mi-a spus demult Delia Budeanu. Eram în biroul lui Titus Munteanu, care are directorul TVR pe atunci și mă pregăteam să prezint Festivalul Mamaia. Cătălin Botezatu îmi pregătea câteva ținute pe care urma să le îmbrac pe scenă și Delia Budeanu ne privea dintr-un colț al biroului. Era deja o legendă a televiziunii și avea pacea interioară din care-i strălucea eleganța.

Au trecut anii… Am ajuns la 53 și încep să-mi găsesc liniștea. «Atunci o să-ți găști și eleganța». Îi țin minte vorbele. A murit Delia Budeanu, una din primele craince ale televiziunii române. Liniștea pe care și-a găsit-o demult…”, a scris Dan Negru pe rețelele sociale.

„Am cunoscut-o pe doamna Budeanu demult, țin bine minte ziua, eram toți în biroul domnului Titus Munteanu. Doamna Budeanu avea o eleganță care atunci părea dintr-o altă lume. Azi televiziunea nici măcar n-ar mai ști ce să facă cu astfel de oameni”, mai declara Dan Negru în trecut, pentru Click!.

Fuego: „A fost o lumină într-o perioadă complicată.”

Artistul Paul Surugiu, cunoscut sub pseudonimul Fuego, a postat un mesaj emoționant în memoria Deliei Budeanu, despre care spune că l-a frapat prin frumusețea și echilibrul său, atunci când a cunoscut-o.

„Asta a fost și va rămâne doamna Delia Budeanu, de-o eleganță covârșitoare! Am avut onoarea să o cunosc și am rămas frapat de frumusețea și echilibrul său! A fost o lumină într-o perioadă complicată și parcă totul capătă altă formă prin glasul și chipul său! Regret această pierdere și îmi dau seama că am avut figuri emblematice.

Am crescut cu ea și parcă amintirile din copilărie se regăsesc în vocea și în figura ei! Toate acestea erau dublate de blândețe, de inteligență și de un spirit înalt! Sunt mândru cumva că pășesc pe holuri televiziunii în care Delia Budeanu a scris istorie! O filă pleacă zilele astea, dar se rescrie permanent, pentru totdeauna! Rămas bun, Delia Budeanu!”, a scris Paul Surugiu în mediul online.

Oana Pellea: „Ne-a părăsit o Doamnă!”

Actrița Oana Pellea a reacționat la rândul ei pe Facebook, după anunțul veștii trecerii în neființă a uneia dintre cea mai cunoscute crainice din istoria Televiziunii Române de dinainte de ’90.

„Ne-a părăsit o Doamnă! Domnul s-o aibă în paza Sa!”, a scris actrița pe rețelele sociale.

Nico: „Un om atât de bun și frumos din toate punctele de vedere!”

„S-a stins o distinsă doamnă a televiziunii – Delia Budeanu, pe care am cunoscut-o în 2009, în casa managerului meu, Ciprian Vișan. Un om atât de bun și frumos din toate punctele de vedere! Dumnezeu s-o odihnească în pace și lumină veșnică!”, a scris și cântăreața Nico, pe Facebook.

Iulia Albu: „Încă o legendă ne părăsește.”

„Încă o legendă ne părăsește. RIP Delia Budeanu”, a scris Iulia Albu la Instagram Story.

Ana Maria Pop: „Vă lăsăm în mâinile îngerilor.”

„V-am cunoscut fiind atât de mică, până la 4 anișori… Când începea, emsiunea dvs. era pentru mine un desen animat cu zâne. Acum vă lăsăm în mâinile îngerilor. Condoleanțe familiei!”, a scris și Ana Maria Pop, soția prezentatorului Survivor România Daniel Pavel.

Marina Almășan: „A plecat să-și confunde privirea cu văzduhul”

Marina Almășan, realizatoare și prezentatoare la TVR, a publicat un mesaj amplu despre Delia Budeanu, pe care o admira pentru frumusețea, talentul și profunzimea sa.

„Țin minte că eram copil și privirea limpede a Deliei Budeanu ne învăluia sufrageria înghețată a anilor de dictatură. Erau frumoase crainicele TVR, dar parcă ochii albaștri ai Deliei – îi bănuiam albaștri, pentru că la televizorul alb-negru păreau transparenți – o făceau și mai frumoasă decât colegele sale. Plus vocea aceea inconfundabilă, care venea parcă dintr-o adâncime senină, făcând să nici nu mai conteze ceea ce spunea (căci oricum nu era lăsată să spună ceea ce, cu siguranță, ar fi vrut): Delia Budeanu era frumoasă și pe atunci asta ne-o făcea dragă…

După Revoluție, când eram și eu tinerică foc și mi-am început povestea în TVR, crainicele pe care le simțeam, în copilărie, cocoțate pe un soclu, au coborât de acolo și au început să se amestece cu noi pe holuri, prin lifturi, prin curtea TVR. Dar chiar și așa, tot încă treceam pe lângă ele ca pe lângă niște zeițe, coborâte pe pamânt. Atunci am constatat că frumusețea Deliei Budeanu era una adevărată. Mi-a părut fragilă si ușor ascunsă în sine. Nu știu dacă era așa cu adevărat, căci …noi eram «bobocii» TVR-ului, ele, crainicele – legendele sale.

„Și-a lăsat în urmă telespectatorii.”

… Astăzi o jurnalistă cunoscută mi-a cerut o declarație despre fosta mea colegă. Am refuzat-o, încercând să nu fiu ca alții care, chiar dacă nu au schimbat niciodată vreo vorbă cu cel «plecat», se înghesuie să apară la televizor, dând declarații și vărsând lacrimi false, ca și cum și-ar fi pierdut cel mai bun prieten. Nu, eu nu am fost decât simplă colegă cu Delia Budeanu, sub același acoperiș al aceleiași televiziuni, doar că eu am prins-o pe aceasta din urmă liberă, pe când Delia a trebuit să-i supraviețuiască. Știu însă că după Revoluție, Delia a încercat să se «reinventeze», sau de fapt să facă ceea ce probabil visase dintotdeauna filologul din ea: emisiuni adevărate, nu lectura unor prezentări anoste de penibile programe comuniste.

Țin minte că i-am și văzut atunci câteva emisiuni și chiar m-am gândit: «Uite, ce talentată și profundă este, de fapt, crainica noastră». Doar că locul și l-a găsit, din păcate, la alte televiziuni, lăsând în urmă, cu dezamăgire probabil, televiziunea care o consacrase. Delia Budeanu, despre care nu mai știam demult nimic, a plecat să-și confunde privirea cu văzduhul. Și-a lăsat în urmă telespectatorii, foarte mulți dintre ei îndrăgostiți, pe vremuri, în taină, de femeia frumoasă care ne anunța, cu grație, alb-negrele emisiuni de odinioară…”, este mesajul Marinei Almășan.

