Andrei Bănuță, dezvăluiri despre colaborarea cu Andra și cu tatăl artistei, care a fost primul lui manager: „E o industrie alunecoasă” / Exclusiv

Andrei Bănuță ne-a dezvăluit sfatul prețios pe care l-a primit de la Andra, dar și cum a fost să lucreze cu tatăl ei, domnul Alexandru Mihai, care a fost primul lui manager. Despre toate acestea și nu numai, Andrei Bănuță ne-a povestit în sezonul 2 Fresh by Unica.

Andrei Bănuță, dezvăluiri despre colaborarea cu Andra și cu tatăl ei

Andrei Bănuță (25 de ani) este, fără doar și poate, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului. Nu sunt însă mulți cei care știu cum a început cariera lui. Primul său manager a fost tatăl Andrei, domnul Alexandru Mihai, de la care a învățat o mulțime de lucruri care-i sunt utile și astăzi.

„Domnul Alexandru Mihai, tatăl Andrei, e un pion foarte important în cariera mea. E omul de la care eu am înțeles ce rol joacă omenia în toată chestia asta, doar privindu-l și el povestindu-mi despre Andra și despre Săndel, despre familia lor muzicală, care a rezistat atât de mult în industria asta, care nu e una ușoară. Nu e un secret pentru nimeni că e o industrie alunecoasă.

Am înțeles cât de important e să fii om înainte să fii un artist de valoare. Artiști de valoare sunt foarte mulți. Voci bune sunt peste tot. Sunt cântăreți și cântărețe mult mai talentați decât mine, mult mai frumoși decât mine, poate mult mai muncitori decât mine. Motiv pentru care eu trebuie să muncesc să-mi merit locul. Tatăl Andrei a jucat un rol foarte important. Emoțional, moral și muzical am învățat foarte mult”, ne-a povestit artistul, la Fresh by Unica.

Sfatul prețios pe care l-a primit de la Andra Măruță

Colaborarea dintre Andrei Bănuță și Alexandru Mihai s-a încheiat în momentul în care tatăl Andrei a decis că este momentul să predea ștafeta. Bărbatul s-a mutat la Câmpia Turzii, dar rămâne în amintirea copiilor lui, în amintirea lui Andrei și a altor artiști pe care i-a ajutat, printre care și AMI, drept un exemplu demn de urmat.

Tot la Fresh, Andrei ne-a spus ce sfat prețios a primit de la Andra, cu care a colaborat la piesa „Nu m-am gândit la despărțire”. Single-ul este un remake al piesei cu același nume lansată de Dan Spătaru în anii ’80.

„E un sfat foarte recent. Mi-a spus să nu mă consum. Să nu mă consum repede. Și i-am zis că n-am în plan, că am avut pe cine să studiez (zâmbește)”, a mai spus Andrei, pentru Unica.ro.

Andrei Bănuță, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu Andrei Bănuță despre relația pe care o are cu credința și cu banii, despre experiența de la filmările pentru serialul „Groapa” de la Pro TV, dar și despre planurile sale de viitor. Urmărește interviul mai jos!

#ThisorThat cu Andrei Bănuță

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@andrei_banuta

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

