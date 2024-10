Amna, adevărul despre viața de artist: „S-a întâmplat și nenorocirea asta” / Exclusiv

Amna nu se compară cu alte femei, mame sau artiste. Acest lucru o ajută să se concentreze pe abilitățile și dorințele sale și să devină în fiecare zi o versiune mai bună a ei. Totuși, viața de artist nu este ușoară, mai ales când ești mamă singură. Cântăreața are un fiu, David, în vârstă de 10 ani, din primul și singurul ei mariaj. Despre cum se împarte între scenă și rolul de mamă, artista ne-a vorbit deschis la Fresh by Unica.

Amna, dezvăluiri despre lucrurile frumoase și mai puțin frumoase ale vieții de artist

Amna (40 de ani) pune suflet în tot ceea ce face, fie că este acasă cu fiul ei sau pe scenă în fața a mii de spectatori. Iubește ceea ce face, dar asta nu înseamnă că nu-i este greu să fie departe de fiul ei sau că nu obosește niciodată. Din cauza acestei oboseli, cântăreața a făcut noduli. Astfel, a trebuit să reia orele de canto pentru a repara răul provocat de oboseală.

„Am început să fac canto pentru că, la un moment dat, după foarte mult cântat cu oboseală faci noduli. Și s-a întâmplat și nenorocirea asta și cu frigul și cu nesomnul și cu de toate. Nu te omoară cântatul cât drumurile. Actul în sine de a cânta este o bucurie, o încărcare de la public și așa mai departe. Doar că oboseala te distruge. Și am început să fac terapie pentru gât. Să învățăm să cântăm cu noduli, să micșorăm nodulii.

Lucrurile astea toate fac parte din CV-ul meu de artist care încearcă să se îmbunătățească. E foarte important să nu bagăm sub preș. A trecut și ziua asta, hai că a fost ok. Trebuie să găsești momentul în care te poți apuca. E importantă lupta asta și asta aș vrea să le transmitem oamenilor. Că suntem firavi, suntem în toate direcțiile și este normal să fim vulnerabili, dar important e să nu cedăm și să ne găsim momentul potrivit să ne apucăm de lucrurile pe care ne dorim să le schimbăm la noi”, a spus Amna, la Fresh by Unica.

„E foarte important să nu ne uităm în ograda altuia cu ciudă.”

În cadrul aceluiași interviu, Amna le-a încurajat pe femeilecare o apreciază să nu se mai compare cu femeile din jurul lor, în special nu cu imaginile pe care le văd pe rețelele sociale. Cântăreața a reamintit că Instagram este locul în care oamenii împărtășesc cele mai frumoase momente din viețile lor, nu pe cele reale. În plus, multe dintre acele momente sunt fabricate de dragul like-urilor. Cu toate că nu se compară, Amna este atentă la ce se întâmplă în jurul ei.

„Nu e ok nici să fii în lumea ta, nu sunt chiar așa, dar am învățat de la o colegă de mare succes să nu mă gândesc la ce face X sau Y, să mă uit la echipa mea și să mă îmbunătățesc așa cum pot eu mai bine. Oricum era din educația mea de acasă. Și e foarte important să nu ne uităm în ograda altuia cu ciudă. Te poți uita ce a făcut și să spui: Doamne ce frumos! Cred că îmi doresc și eu, dar cum pot face să muncesc mai bine, mai mult, mai cu spor sau ce trebuie să schimb la mine, să ajung să fac și eu asta, să cânt mai bine”, a mai spus artista, pentru Unica.ro.

Amna, invitată la Fresh by Unica

Am mai povestit cu artista și despre cum se împarte între carieră și familie, despre cum își crește fiul și ce rol joacă credința în viața ei, despre călătoria ei de redescoperire a sinelui, dar și despre reinventarea ei constantă ca artist.

#ThisorThat cu Amna

