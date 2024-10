Meryl Streep și Martin Short alimentează zvonurile despre relația lor. Cum au fost fotografiați, la un an de când actrița a anunțat divorțul de Don Gummer

Meryl Streep și Martin Short au luat încă o cină împreună în oraș, amplificând zvonurile referitoare la natura relației lor. Cu toate că au negat că ar forma un cuplu, actorii din serialul „Only murders in the building” au fost numai un zâmbet la cină în Santa Monica, în urmă cu câteva zile.

Cum au fost fotografiați Meryl Streep și Martin Short la cină în Santa Monica

Meryl Streep (75 de ani) și Martin Short (74 de ani) alimentează zvonurile despre o potențiată idilă între ei. Actorii au fost surprinși savurând cina împreună la restaurantul Giorgio Baldi, în Santa Monica, pe 16 octombrie.

Meryl a purtat pantaloni bleumarin, o cămașă cu imprimeu în culorile albastru și alb și saboți bej. Martin a optat pentru un costum gri închis și o cămașă albă peste un tricou negru.

Meryl Streep și Martin Short au stârnit speculații privind o potențială relație de cuplu între ei în ianuarie anul acesta. Fanii nu au putut să nu remarce glumele jucăușe dintre cei doi la Globurile de Aur 2024. La vremea aceea, Meryl doar ce anunțase că este despărțită de soțul ei, Don Gummer, de mai bine de șase ani.

Reprezentantul lui Martin a negat zvonurile la acel moment, spunând pentru E! News că actorii sunt „doar prieteni foarte buni, nimic mai mult”. Cu toate acestea, au continuat să alimenteze speculațiile despre o posibilă relație de cuplu natunci când au fost surprinși ținându-se de mână la petrecerea de după premiera sezonului patru „Only murders in the building”. Și la gala Emmy 2024 din septembrie, Martin și Meryl au petrecut toată noaptea unul lângă celălalt.

Ce spune Martin Short despre prietenia cu Meryl Streep

Martin Short și Meryl Streep nu se sfiesc să-și arate admirația unul pentru celălalt. „Este o prietenie care evoluează în permanență, dacă lucrezi cu cineva și iubești acea persoană”, a declarat Martin pentru Extra, în august 2024.

Actorul din „Father of the bride” a recunoscut și că a avut emoții prima dată când el și Meryl au filmat împreună pentru „Only murders in the building”. „Mă duceam la muncă și… știți, nu sunt nou în showbiz. Și m-am gândit: «Sunt emoționant astăzi. De ce? Oh, da, lucrez cu Meryl»”, a declarat actorul, pentru E! News.

În ciuda numeroaselor sale premii – inclusiv trei premii Oscar, trei premii Emmy și nouă Globuri de Aur – Meryl i-a mărturisit lui Martin că și ea a avut emoții. După ce terminase o scenă și se pregătea pentru următoarea, Meryl Streep a spus: „Nervii mei sunt la jumătate”.

Confesiunea l-a pus pe Martin pe gânduri. „M-am gândit: «Oh, asta e destul de tare. Poate de aceea ești cea mai bună actriță, pentru că nu ai luat niciodată nimic de-a gata»”.

