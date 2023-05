Cristi Mitrea și Andreea Mantea nu-și mai vorbesc. „Am fost aproape de copil!” Ce s-a întâmplat între cei doi

Cristi Mitrea a declarat recent că nu este în relații bune cu Andreea Mantea, cea care i-a fost iubită în trecut și care i-a adus pe lume un copil.

Fostul luptătorul de MMA și prezentatoarea de la Kanal D s-au cunoscut la emisiunea “Burlăcița”, unde Mantea își căuta alesul inimii. Cei doi au fost împreună doar pentru câteva luni, iar apoi s-au despărțit. Ei au împreună un fiu, David, care împlinește 8 ani la sfârșitul lunii mai, dar pe care lupt[torul nu l-a recunoscut inițial. Așa se face că în certificatul de naștere al lui David, tatăl lui natural, Cristi Mitrea, nu este trecut.

„Eu sunt prost, eu cred în basme!”

Mitrea spunea, în urmă cu ceva timp, că nu a existat compatibilitate între el și Andreea.

“Eu nu pot să stau într-un anume mediu. Nu sunt liniștit. Suntem două persoane care probabil ne facem viața un calvar, habar nu am. Nu reușim să o ducem până la capăt. Mi-a trecut prin cap să mă căsătoresc cu ea. Nu a zis nu, dar nu era nici un da!

Eu sunt prost, eu cred în basme, mie îmi plac poveștile, dar ce s-a întâmplat la Burlăcița a fost fals 70%. Nu era adevărat. Ce s-a întâmplat după a fost real. Dar când desfaci bagajele și vezi ca nu te potrivești, amâni cererea în căsătorie.”

„Iarăși suntem într-o beznă totală!”

Cristi Mitrea a dezvăluit recent că nu mai ține legătura cu Andreea Mantea și, din păcate, nici cu copilul. El s-a implicat în viața lui David pentru câțiva ani, dar de la o vreme nu mai există o conexiune între ei.

„Din păcate, nu am o relație cu mama lui David, din nou. Au fost câțiva ani în care am fost aproape de copil, dar acum iarăși suntem într-o beznă totală.

Știți că eu nu vorbesc despre viața mea personală, deci cam asta e tot legat de acest subiect.”, a declarat Cristi Mitrea, pentru Fanatik.

Cristi Mitrea, anunțat că va deveni tată printr-un mesaj

Fostul sportiv a povestit în urmă cu câteva luni că, la început, nu a crezut că Andreea Mantea îi va face un copil. Deși spune că a iubit-o pe vedeta de la Kanal D, relația lor a fost una toxică și imposibil de continuat.

„Eram plecat demult și într-o zi am primit un mesaj în care mi s-a transmis că Andreea era însărcinată și că, indiferent de ce s-a întâmplat între noi, ea păstrează copilul. 6-7 luni am fost împreună, luni în care nu am discutat despre a avea un copil.

„A fost o relație toxică!”

Eu nu am crezut faza cu copilul, mult timp am crezut că e o modalitate de a încerca să mă aducă înapoi. După aceea au apărut pozele și începuse să-i crească burta. Relația mea cu Andreea a fost și cu bune și cu rele. A fost o relație toxică! Am fost împreuna 6-7 luni și niciodată nu s-a pus problema cât am fost împreună să facem un copil sau să formăm o familie! Eu întotdeauna am considerat că lucrurile astea trebuie făcute de comun acord. Eu am iubit-o pe Andreea.

L-am văzut (n.r. pe David) prima dată la trei ani. Am avut mustrări de conștiință și m-am dus să-l văd. Am avut cu Andreea niște negocieri în încercarea de a crește împreună copilul și am început să dezvolt această relație cu David. Îmi zice tata! Mi-a zis din nimic așa, o perioadă nu l-am prezentat părinților mei.”, a povestit Mitrea, în podcastul moderat de Măruță.

