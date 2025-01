Cine este Asiana Peng. A participat la Survivor România și este căsătorită cu fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, Luca. De ce a fost eliminată din lotul olimpic de gimnastică în 2015

Asiana Peng este o fostă gimnastă specializată la bârnă și la sol, cu 50 de medalii în palmares. Asiana provine dintr-o familie mixtă, formată dintr-o mamă româncă și un tată chinez.

Cine este Asiana Peng – data nașterii, vârsta și relația cu Luca Reghecampf

Asiana Peng s-a născut pe 21 ianuarie 2000, în zodia Vărsător. Cu ocazia aniversării sale de 25 de ani, fosta gimnastă a publicat pe Instagram o fotografie cu soțul ei, Luca Reghecampf (23 de ani), alături de descrierea: „twenty fine”. În secțiunea de comentarii a postării, Luca a scris: „Te iubesc, nevasta mea”. Între cei doi este o diferență de vârstă de un an, Asiana fiind cea mai mare. Luca Reghecampf este născut pe 15 martie 2001.

Asiana și Luca, fiul cel mare al antrenorului Laurențiu Reghecampf (49 de ani), formează un cuplu din vara anului 2021 și s-au căsătorit civil pe 30 august 2024. Cei doi încă nu au dezvăluit când va avea loc cununia religioasă și nunta lor.

Cariera sportivă controversată

Asiana Peng a făcut parte din lotul olimpic de gimnastică al României în perioada decembrie 2012 -decembrie 2015, când a intrat în conflict cu Federația Română de Gimnastică.

Ulterior eliminării sale, mama Asianei, Silvana Peng, a transmis o scrisoare deschisă către ministrul Tineretului și Sportului. Mama sportivei susținea că întregul lot aflat la Izvorani a fost supus experimentelor.

„Fiica mea, după gheață, a fost pusă să alerge cu saci în picioare. Li s-au sustras telefoanele temporar, antrenorii au cotrobăit prin bagajele personale ale gimnastelor și au sustras lucruri personale (fiicei mele ceai și lămâi). Înfometare, umilințe prin vocabular neadecvat, lipsa vacanțelor, jigniri, diferențieri făcute între gimnaste pe toate planurile, și multe alte forme inumane de presiuni. Asta se întâmplă acolo. Într-o Românie coruptă, rasismul și discriminarea domnesc în gimnastica feminină. Aștept destructurarea sistemului mafiot!”, a scris Silvana Peng atunci.

A trăit clipe de coșmar în lotul de la Izvorani

La acel moment, Asiana Peng, care avea doar 15 ani, a povestit pentru Ilfov Sport despre experiența ei din cantonamentul de la Izvorani. Asiana a fost jignită și batjocorită până în punctul în care îi intrase în cap ideea să fugă din cantonament. Dragostea pentru gimnastică a învins însă.

„Eram dărâmată psihic, și fizic, dat tot m-am comportat onorabil. Aș fi vrut să vă spun o poveste frumoasă, dar nu am nicio amintire plăcută din acel lot de la Izvorani. De îndată ce am ajuns la Izvorani, am înțeles că nu mai sunt stăpână pe viața mea. Că nu mai decid eu aproape în nicio problemă, că sunt a nimănui, o gimnastă fără drepturi, doar cu obligații.

Nu mai aveam părinți, îi vedeam foarte rar, și nu aveam voie să le spun nimic din ceea ce se întâmpla în sala de antrenament. Nu mai aveam prieteni, pentru că îmi luau telefonul, îl controlau și n-aveam nicio altă metodă de comunicare. Nu mai aveam timpul meu, în care să fac ce vreau, iar alimentația lipsea, uneori, cu desăvârșire. Aici am aflat că poți să și mori de foame. Aici mi-am pierdut și cunoștința, din lipsa hranei, și multe dintre noi ne-am lovit și ne-am accidentat, pentru că eram amețite de nemâncare”, a povestit gimnasta la acea vreme, pentru Ilfov Sport.

Cum s-a încheiat procesul dintre Silvana Peng și Federația Română de Gimnastică

După ce a fost eliminată din lot, Asianei i s-a interzis să mai participe la competiții oficiale de gimnastică.

După ce Silvana Peng a făcut cunoscut cazul fiicei sale, i-a denunțat la DNA pe antrenorii Octavian Bellu și Mariana Bitang, alături de Federația de Gimnastică, pentru abuz în serviciu, și la Consiliul Național de Combaterea Discriminării, pentru rele tratamente și rasism. În replică, a fost dată în judecată de Federația Română de Gimnastică pentru calomnierea foștilor șefi ai Federației și antrenorilor de la lotul olimpic, cerând în instanță despăgubiri de 100.000 de euro. În ianuarie 2019, familia gimnastei a avut câștig de cauză.

Asiana Peng a participat la Survivor România 2020

Anul următor, Asiana Peng a participat la Survivor România, pe când emisiunea se difuza la Kanal D. Gimnasta a fost eliminată după trei luni petrecute în Republica Dominicană.

„Mă simt super bine. Ideea e că, atunci când am decis să vin la Survivor, obiectivul a fost să o fac pe mama să vadă că mă descurc și fără ea și că pot să o fac mândră. Asta mi-a fost confirmat când am câștigat proba de comunicare și am vorbit cu ea și mi-a spus că este mândră de mine, așa că obiectivul meu a fost îndeplinit. Tata m-a învățat că în tot binele e și un rău și că în tot răul e și o parte bună. Partea bună e că am învățat cât nu aș fi învățat în ani de zile”, a spus Asiana Peng, după ce a fost eliminată de la Survivor, potrivit Kanal D.

Ce studii are Asiana Peng

Asiana Peng este studentă la Kinetoterapie și urmează cursurile Școlii de Antrenori, cu specializarea gimnastică.

