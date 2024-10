Ce elegant a fost Sasha la nunta părinților lui! Theo Rose și Anghel Damian, imagine adorabilă cu fiul lor la marele eveniment

Vestea că Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit luna trecută în mare secret a fost o surpriză plăcută pentru toată lumea. Frumosul cuplu și-a oficializat relația civil și religios într-un cadru restrâns, alături de familie și cele mai apropiate persoane, în septembrie.

Theo Rose și Anghel Damian plănuiau de ceva vreme nunta și au anunțat în urmă cu câteva luni că evenimentul va fi unul extrem de discret. Iată că s-au ținut de cuvânt și, așa cum și-au dorit de la bun început, căsătoria lor a fost una doar pentru ei și familie, fără mediatizare. Abia recent cântăreața a făcut anunțul despre nuntă și a publicat în mediul online mai multe imagini de la memorabilul eveniment.

„El e cu mult peste bărbații de vârsta lui, pe care i-am întâlnit până acum. Ne-am căsătorit. A fost într-o duminică, ne-am luat nașii, părinții și frații, atât. Ne-am cununat la primărie și la biserică, a fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea. A fost foarte emoționant. Eu cânt foarte mult în ultima vreme, nu mai am energie și pentru petrecerea mea, așa că a fost ca un grătar în familie. A fost acum 3 săptămâni. Iar luna de miere va fi în ianuarie, probabil. Dar oricum, fără copil, nu plec. Vreau neapărat să fie copilul meu cu mine în vacanță”, a declarat Theo Rose pentru cancan.ro, anunțând că s-a căsătorit.

Printre imaginile apărute în online de la cunuia celor doi s-a aflat și una cu fiul lor, Sasha. Micuțul, în vârstă de un an și patru luni apare uneori în fotografiile postate de Theo pe rețelele sociale, dar artista nu i-a afișat niciodată chipul. În imaginea de la nuntă cu micuțul Sasha, acesta apare în brațele bunicii sale materne, în timp de tatăl lui îl îmbrățișează. Poza este alb negru, dar se poate observa că fiul lui Theo Rose poartă un costumaș deschis la culoare la nunta părținților săi. Vezi imaginea adorabilă cu Sasha la nunta părinților lui celebri în GALERIA FOTO din articol.

Cât a costat rochia de mireasă a lui Theo Rose

Artista a strălucit într-o rochie de mireasă superbă, confecționată din chiffon transparent, cu detalii fine și elegante din dantelă și mâneci bufante. Theo a mărturisit că prețul rochiei a fost unul surprinzător – doar 80 de dolari.

„Am văzut și că au întrebat multe fete despre rochia mea. Nu a fost 360 de dolari. Pentru ce am făcut noi, nici nu aveam nevoie de fomfleuri sau alte chestii. Eu cânt la evenimente, văd o grămadă de mirese, sunt și rochii mai pompoase, mai scumpe, frumoase. Eu nu aveam nevoie de așa ceva, nu mi-a trebuit. Am dat 80 de euro pe rochia de mireasă, pe pantofi am dat 40 de euro. Mi-a și plăcut pentru că era simplă și cu toate astea avea puțină trenă, m-a surprins că există așa ceva atât de ieftin”, a explicat Theo Rose pe Instagram.

Foto – Instagram / Facebook

