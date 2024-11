Ce au făcut Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău după scandalul de miercuri. „Se certaseră, atmosfera nu era tocmai bună!” Cum au fost fotografiați

Bianca Drăgușanu (42 de ani) și Gabi Bădălău (37 de ani) s-au împăcat după scandalul monstru de la mijlocul săptămânii. Cei doi s-au liniștit rapid după cearta ce a avut loc în casa afaceristului și au ieșit să ia masa în oraș.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, discuții aprinse în casa afaceristului

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au fost protagoniștii unui scandal miercuri, 20 noiembrie, incident la care a fost martor și șoferul afaceristului. Văzând că situația devine din ce în ce mai tensionată, bărbatul a sunat la 112 și pentru a anunța că Bainca l-a amenințat pe Gabi cu un spray. Ajunși la apartamentul afaceristului, oamenii legii au constata că, de fapt, Bianca l-ar fi amenințat pe acesta cu un ciob de sticlă.

„A fost o discuție, nu a fost niciun conflict. A fost doar o discuție mai aprinsă. Prietenul meu, cu care eram în momentul ăla, într-un exces de zel, a sunat la 112. Atât timp cât a fost făcut apel, oamenii au venit. Nu a fost nicio agresiune, nu a fost nicio plângere. Nu există niciun lucru de această natură. A fost vorba despre o sesizare și atât. Nu s-a întâmplat nimic”, a spus Gabi Bădălău, pentru Spynews.ro.

„A fost o ceartă ca alte certuri, șoferul era în casă. Din exces de zel a sunt la 112. (…) Nu a fost vorba de nicio violență” – a declarat Bianca, potrivit aceleiași surse.

Cum au fost surprinși după cearta de miercuri

Cei doi nu au depus plângere unul împotriva altuia, iar apoi s-au împăcat. Paparazzi de la cancan.ro i-au surprins pe Bianca și Bădălău, după ceartă, la un restaurant din zona Herăstrău, din București. Vedeți AICI imaginile cu cei doi la restaurant.

După întregul scandal, fosta soție a lui Victor Slav a explicat în mediul online că s-a exagerat cu privire la cearta lor, pentru că, în realitate, lucrurile nu sunt atât de grave cum s-a spus.

„Pentru a lămuri toată agitația din presa de azi vă spun doar atât: se exagerează incredibil datorită declarațiilor unui șofer care nici măcar nu a văzut, doar a auzit o ceartă. Nu există agresiuni sau cioburi sau alte lucruri de genul ăsta. Vă rog nu mai exagerați lucrurile. Nu sunt Batman, nu mă pot bate cu 2,7,9 bărbați! Nu am lovit în viața mea un câine, darămite un om! Sunt rea de gură ca orice om care se mai enervează, dar nu sunt un om agresiv!

Nu-mi place să mă cert, nu sunt o persoană conflictuală. Am o fetiță destul de mare care înțelege deja tot. Vă rog nu mai exagerați că nu-mi fac bine aceste lucruri. Am o viață frumoasă cu multe proiecte în care mă implic zilnic. Nu am timp de explicații și circuri. Mulțumesc!” – a transmis Bianca Drăgușanu pe Instagram.

De la ce a pornit cearta dintre cei doi

O sursă apropiată cuplului a mărturisit că între cei doi existatu deja tensiuni de câteva zile, iar ciobul despre care s-a vorbit era de la unele pahare care s-au spart dintr-o neatenție.

„Între Bianca și Bădălău era, deja, tensiune de câteva zile. Se certaseră, atmosfera nu era tocmai buna. Și a izbucnit o nouă ceartă. S-au duelat, ca să spun așa, verbal. Bianca s-a retras, s-a rezemat de comoda pe care erau pahare. Au câzut câteva, s-au spart.

Șoferul, care era într-o altă camera, a auzit iureș și a fugit afară. S-a speriat să nu se îngingă cei doi. A sunat, repede, la 112 și a anunțat incidentul. Când a venit Poliția, a dat declarații. Declarații au dat și Bianca, și Bădălău, apoi, polițiștii au plecat. S-a făcut un proces verbal de constatare și atât”, a precizat sursa, pentru cancan.ro.

