Ce a descoperit Victor Slav despre Selina după Asia Express. „De 5 ani suntem împreună!” Fostul soț al Biancăi Drăgușanu rupe tăcerea

Victor Slav și iubita lui, Selina, fac parte deintre cuplurile care au acceptat provocarea „Asia Express” 2024. Cei doi au trecut printr-o mulțime de provocări în competiție, iar recent au vorbit despre impactul pe care „Asia Express” l-a avut asupra relației lor.

Ce impact a avut Asia Express asupra relației cuplului Victor Slav – Selina

Victor Slav și Selina formează un cuplu de cinci ani, dar de-a lungul timpului relația lor a trecut prin suișuri și coborâșuri și a existat chiar un moment critic în care cei doi s-au separat o vreme. După terminarea filmărilor pentru „Asia Express”, Victor Slav a dezvăluit că se temea că expunerea excesivă a relației cu Selena ar putea duce la certuri și conflicte, dar în realitate lucrurile s-au petrecut cu totul altfel. Invitat împreună cu iubita sa în Podcasito Express, Slav a spus că experiențele de pe Drumul Zeilor l-au făcut să descopere că are o parteneră de încredere.

„De 5 ani suntem împreună. Cuplurile sunt mai expuse la Asia Express și pot ajunge să se certe. Am descoperit că ești un om de bază, nu dai în spate când e vorba de o provocare, că mă pot baza pe tine” – a spus el, despre Selina, potrivit Antena 1.

Ce s-a întâmplat între Victor Slav și Selina anul trecut

În aprilie 2023, fostul soț al Biancăi Drăgușanu și iubita lui și-au spus „Adio”, după ce el a descoperit că ea ar mai menține legătura cu fostul partener și i-ar trimtie fotografii indecente. După separarea lor de atunci, cei doi au păstrat legătura.

„Eu și Selina am rămas prieteni, suntem în relații foarte bune. Nu ne-am certat, doar că punctele noastre de vedere nu mai coincideau, aveam viziuni diferite. Ne leagă totuși mai mult de trei ani. Și zilele trecute ne-am văzut. A fost alături de mine în momentele grele prin care am trecut, și eu sunt alături de ea. Trece printr-o situație asemănătoare cu tatăl ei. Nu am ce să-i reproșez. De când ne-am despărțit, fiecare este liber să facă ce vrea”, a spus la momentul respectiv Victor Slav, potrivit libertatea.ro.

Victor Slav și Selina ua stat câteva luni separați, dar în cele din urmă s-au împăcat și au decis să își mai acorde o șansă. Relația lor a fost tetată din nou odată cu participarea în emisiunea „Asia Express”, iar experineța i-a apropiat și mai mult.

„În general, cuplurile se ceartă cel mai des. Noi vom fi excepția de la regulă”, a fost promisiunea făcută de Selina la începutul competiției.

