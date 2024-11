Cătălin Moroșanu, dezvăluiri de la începutul relației cu soția: „Era combinată cu un prieten. Ea avea 16 ani, eu aveam 17 ani. Am rămas împreună!”

Cătălin Moroșanu (40 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre începuturile relației cu partenera sa de viață. Sportivul și soția sa, Georgiana, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de două decenii și împreună au doi copii – Natalia și Patrik Nicolas.

Cătălin Moroșanu i-a „furat” iubita prietenului său

Cătălin Moroșanu a fost invitatul lui Jorge în podcastul său și a vorbit acolo și despre viața personală. Deși este destul de discret cu privire la familia sa, luptătorul K1 și-a deschis sufletul și a povestit cum a întâlnit femeia care îi este și acum alături, după mai bine de 20 de ani, și care l-a făcut tată. Cătălin Moroșanu spune că o știe e soția lui din adolescență, de la vârsta de 16-17 ani. Când i-a atras atenția prima oară cu frumusețea ei, Georgiana avea deja un iubit care făcea parte din grupul de prieteni ai lui Cătălin.

„Amândoi am fost virgini. Ea era foarte frumoasă și îmi era rușine să mă bag în seamă cu ea, dar practicând sport și am început să am și eu încredere. Sportul ăsta m-a scos din timiditatea mea și altfel am putut să mă comport în societate, în universul meu – naveta cu trenul, școala mea, prietenii. Și atunci am început să am mai mult curaj.

Așa am reușit să o abordez, deși era mult mai frumoasă ca mine. Eu acum arăt bine, înainte râdeai, ziceai că sunt un personaj din desene animate, eram roșcat, pistruiat, nu aveam barbă.

Mă înroșeam tot timpul când mă duceam la o fată, nu știam ce să vorbesc și tremuram. Pentru mine a fost o provocare…” – a povestit sportivul, despre începutul poveștii lui cu Georgiana.

Cei doi făceau zilnic naveta spre școală, iar el spre antrenamente, și așa au început să se cunoască din ce în ce mai bine și să descopere multele lucruri pe care le aveau în comun.

„Ea avea 16 ani și eu aveam 17 ani (n.r.: când s-au cunoscut). Noi făceam naveta cu trenul, ne trezeam la 4 dimineața, ajungeam la 8 seara acasă când făcea antrenamentela rugby, făceam și teme. Am avut o viață foarte grea. Când erau iernile grele, mergeam vreo 2 km pe jos, prin viscol, muream de frig.

Era Georgiana la navetă, era cea mai frumoasă, era combinată cu un prieten de-al meu și s-au certat. Eu i-am zis că îi împac, dar am furat-o. Prima intenție asta a fost (n.r.: să îi împace). Voiam o carte și a zis să ne întâlnim să-mi dea cartea. Ne-am întâlnit într-un bar, am început să vorbim și apoi am început să vorbim pe Mirc. După, am ieșit pe o bancă și ne-am sărutat. Asta a fost! Am rămas împreună” – a mai spus Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, despre soția lui: Toată viața ei a făst lângă mine. Cred că asta e dovada supremă de iubire”

Relația lor a evoluat rapid, iar în primul an de facultate s-au mutat împreună într-un apartament cu chirie. Cătălin Moroșanu era nevoit să lcureze la acea vreme pentru a putea plăti chiria. Dar apoi, viața cuplului s-a schimbat complet când Moroanu a decis să se facă sport la nivel profesionist. Așa au renunțat la apartament și s-au mutat în cămin. Cătălin Moroșanu are numai cuvinte de laudă pentru soția sa, fiindu-i recunoscător că l-a susținut și i-a fost alături mereu, indiferent de circumstanțe.

„Era în a XII-a sau în primul an de facultate și ne-am mutat împreună. Ea dădea Bacalaureatul, eu eram la facultate. Așa am rămas toată viața. Eu am intrat la Facultatea Drept, ea la Facultatea de Economie.

În anul 2 de facultate mi-a zis antrenorul meu că sunt foarte talentat. Eu atunci stăteam cu ea în chirie și munceam, dar antrenorul a zis că ori fac performanță, ori merg pe drumul ăsta și am ales să fac performanță.

I-am zis Georgianei să ne mutăm la cămin, că trebuia să fac facultate și antrenamente. De la lux s-a mutat după mine. Toată viața ei m-a urmat și a făst lângă mine. Cred că asta e dovada supremă de iubire, să stea lângă tine oriunde te duci și să te suțintă din umbră” – a mai mărturisit Moroșanu.

