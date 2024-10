Brigitte Pastramă, la un pas de tragedie pe autostradă. Ce a făcut un șofer din fața ei: „Anvelopa mea a fost tăiată”

Brigitte Pastramă a povestit că a fost la un pas de tragedie în trafic. Era cât pe ce să fie implicată într-un accident teribil, asta după ce un șofer din fața ei a aruncat pe șosea un recipient gol, care i-a tăiat anvelopa.

Brigitte Pastramă a fost la un pas de tragedie pe autostradă, în Dubai

Brigitte Pastramă (46 de ani) a dezvăluit în mediul online că s-a aflat la un pas de tragedie în trafic în Dubai, după ce anvelopa ei a fost tăiată în timp ce conduce cu 110 km/h.

După ce „era cât pe ce să moară”, Brigitte a tras un semnal de alarmă referitor la șoferii care nu respectă conduita pe șosea și pun în pericol alți participanți la trafic.

În cel mai rău caz, fostul model ar fi fost victima unui accident rutier teribil. Din fericire însă, Brigitte a scăpat nevătămată după experiența înfricoșătoare.

„Asta se întâmplă atunci când un idiot dintr-o altă mașină aruncă pe geam un recipient gol pe autostradă. Era cât pe ce să mor. Anvelopa mea a fost tăiată. Conduceam cu 110 km/h”, a scris Brigitte Pastramă, în mediul online.

Brigitte conduce un Porsche Taycan Turbo S de culoare bleu, în valoare de câteva sute de mii de euro.

De ce s-a mutat Brigitte Pastramă în Dubai

Anul trecut, Brigitte Pastramă și soțul ei, Florin Pastramă, au început o nouă viață în Dubai. Fostul model s-ar fi mutat în Emiratele Arabe Unite mai mult pentru ca fiica ei, Sara, să studieze la o școală de acolo. Adolescenta este fiica lui Brigitte din cel de-al doilea mariaj el ei, cu Ovidiu Torj. În Dubai, Sara urmează un liceu unde școlarizarea costă 12.000 de euro pe an.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut posibilitatea asta. Să știi că nu ajunge doar să vrei, sunt niște sacrificii. În primul rând, trebuie să renunți la viața socială pe care o ai, pentru că eu în momentul în care mi-am făcut actele acolo nu am mai putut să ies atât timp din țară. Eu nu m-am mai întors și nu pentru că nu am vrut, ci pentru că nu am putut.

Am spus că a trebuit să fac schimbarea asta pentru că nu a fost ok. Adică nu mi-a plăcut cum se îndrepta nici anturajul (n.r. – fiicei sale), nici nimic. Și am zis că nu vreau să trec de două ori prin asta. Dacă am dat o dată cu capul și nu am luat atunci inițiativa și poate în loc să stau mai mult cu copiii am stat poate cu Ilie (n.r. – Ilie Năstase)”, a mărturisit Brigitte Pastramă, în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Din ce se întreține Brigitte în Emiratele Arabe Unite

Brigitte mai are un fiu, Robert, din primul mariaj cu omul de afaceri Octavian Sfăt, care s-a stins din viață în anul 2002. După divorțul de tatăl Sarei, fosta concurentă de la „Ferma Vedetelor” s-a căsătorit cu Ilie Năstase, de care a divorțat în 2018.

În 2019, după doar patru luni de relație, Brigitte s-a căsătorit cu actualul soț, Florin Pastramă. În Dubai, Brigitte și Florin Pastramă se întrețin dintr-o firmă de design și amenajări interioare.

