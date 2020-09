Anca Țurcașiu, primele declarații după ce fostul soț a fost surprins în public cu noua iubită

În ultimele zile, în presa mondenă au apărut o serie de fotografii cu Cristian Georgescu, fostul soț al Ancăi Țurcașiu și noua sa iubită. Cristian Georgescu a fost surprins de paparazzi, weekendul trecut, într-un mall din București, alături de noua parteneră și de copilul acesteia. În timpul întâlnirii, cei doi și-au dat frâu liber sentimentelor, îmbrățișându-se și sărutându-se cu patimă fără să mai țină cont că se aflau într-un loc public.

Vestea că Georgescu are o nouă iubită a ajuns rapid la urechile Ancăi Țurcașiu și nu i-a picat deloc bine vedetei. Anca Țurcașiu a fost contactată de reporterii cancan.ro pentru a vorbi despre acest subiect, dar nu s-a putu obține nicio informație de la ea.

„Nu am disponibilitate și nu doresc să comentez absolut nimic despre acest subiect. Mulțumesc pentru înțelegere”, a spus Anca sursei menționate mai sus.

După o căsnicie de aproape 20 de ani, Anca Țurcașiu (50 de ani) a anunțat pe rețelel de socializare că divorțează. Anunțul a șocat întreaga opinie publică din România.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!”, a mărturisit Anca Țurcașiu pe pagina de Facebook.

Anca Țurcașiu a fost căsătorită cu George Cristian, de profesie medic stomatolog, împreună cu care are un fiu, Radu Alexandru, în vârsta de 22 de ani.

